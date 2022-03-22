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Европейцы построили самую большую перерабатываемую лопасть ветряка

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Европейцы построили самую большую перерабатываемую лопасть ветряка
Европейцы построили самую большую перерабатываемую лопасть ветряка.
Источник изображения: GE

Датская компания LM Wind Power (входит в корпорацию General Electric) построила на заводе в Испании прототип 62-метровой полностью перерабатываемой лопасти ветряной турбины из композита на основе термопластической смолы. Разработчики говорят, что это самая большая перерабатываемая лопасть ветряка в мире.

Ветряные электрогенераторы — ключевой элемент альтернативной энергетики. Но это не значит, что с точки зрения экологии к ним нет никаких вопросов. Например, термореактивные композиты, из которых делают лопасти турбин, невозможно перерабатывать. Поэтому когда срок службы лопастей заканчивается, часто их просто хоронят. И исследование Кембриджского университета говорит, что к 2050 году количество отходов от лопастей ветряков составит 43 миллиона тонн.

Французский исследовательский центр IRT Jules Verne в 2020 году запустил проект ZEBRA (Zero Waste Blade Research — исследование безотходных лопастей) вместе с промышленными компаниями Arkema, CANOE, Engie, LM Wind Power, Owens Corning и SUEZ. Его цель — продемонстрировать технические, экономические и экологические преимущества лопастей ветряков из термопластика.

В рамках проекта на заводе LM Wind Power в Испании построили прототип 62-метровой лопасти ветряной турбины из композита на основе термопластической смолы. Он полностью перерабатывается и по своим характеристикам не уступает термореактивным смолам, из которых обычно изготавливают лопасти ветряков.

После химической переработки термопластический композит возвращается в состояние до полимеризации. Это позволяет отделить от смолы остальные волокна и восстановить ее для дальнейшего использования.

Перерабатываемую лопасть ветряка, по словам разработчиков самую большая в своем роде, теперь будут проверять на долговечность в датском испытательном центре LM Wind Power. Установят ли ее на настоящую ветряную турбину во время тестов, не уточняется. После испытаний лопасть переработают и проанализируют результаты, чтобы оценить, целесообразно ли запускать ее в производство. Проект ZEBRA завершится в 2023 году.

Подробнее о том, как работает индустрия переработки отходов, можно почитать в нашем материале «Замкнутый круг ресайклинга».

Василиса Чернявцева

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  • В новости упоминаются
Страны
Дания
Испания
Франция
Компании
General Electric
Проекты
2020-й год
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