NASA впервые выкатило сверхтяжелую ракету SLS на стартовый стол

NASA впервые выкатило на стартовый стол космодрома на мысе Канаверал сверхтяжелую ракету SLS, которая будет отправлять астронавтов в окололунные миссии. Ожидается, что первый полет ракеты состоится летом 2022 года.

SLS — это перспективная сверхтяжелая ракета, которую NASA планирует использовать для запусков за пределы околоземной орбиты. У нее есть две ступени и два боковых ускорителя. Изначальная версия, которую выкатила NASA, будет способна поднимать до 90 тонн груза, а в будущем грузоподъемность дважды увеличат: сначала до 105 тонн, а затем до 130. Проект SLS использует много наработок из программы Space Shuttle и нереализованной ракеты Ares V, которую SLS призван заменить. В первой ступени используется четыре двигателя RS-25, разработанные для «Шаттлов», а боковые твердотопливные ускорители основаны на ускорителях этих космопланов, подробнее об этом можно прочитать в нашем тексте «На твердой тяге».

Несмотря на заимствование наработок, проект оказался намного дороже, чем планировалось, а первый запуск, который изначально намечали на 2016 год, неоднократно переносили. Недавно инспектор NASA Пол Мартин (Paul Martin) объявил, что стоимость одного запуска Orion на SLS составляет 4,1 миллиарда долларов. 2,2 из них приходятся на саму ракету, еще 0,57 на необходимые наземные расходы, а остальное — стоимость американской и европейской частей корабля Orion. В прошлом году NASA решило заменить ракету для запуска межпланетной миссии к Европе с SLS на Falcon Heavy, стоимость нового контракта на запуск составила 178 миллионов долларов.

В октябре 2021 года NASA впервые полностью собрала SLS вместе с космическим кораблем Orion, предназначенным для лунных миссий. Впоследствии инженеры агентства несколько месяцев проверяли ракету, и после успешных тестов ее отправили на стартовый стол космического центра имени Кеннеди, чтобы начать подготовку к первому запуску. Ракету и башню обслуживания везли на самоходном гусеничном транспортере более 10 часов, расстояние между сборочным цехом и местом запуска составляет 6,5 километра.

В первой половине апреля SLS заправят топливом, чтобы проверить работу всех частей топливной системы самой ракеты и наземной инфраструктуры. Затем топливо сольют, а ракету вернут в сборочный цех, чтобы установить пиропатроны и провести финальную подготовку перед запуском, который состоится не раньше июня. Во время первого полета ракета отправит космический корабль Orion без экипажа на борту на орбиту вокруг Луны. Следующий полет состоится не раньше мая 2024 года и в нем уже будет принимать участие экипаж, который тоже облетит Луну и вернется на Землю. Первая высадка на Луну, скорее всего, состоится в 2026 году.

Примечательно, что параллельно с выкаткой SLS в штате Флорида, SpaceX проводит на своем космодроме в Техасе испытания другой перспективной сверхтяжелой ракеты — Starship. Впервые компания собрала ее в августе 2021 года, а затем не раз разбирала и собирала обратно. А в ночь перед выкаткой SLS инженеры впервые закачали топливо в обе ступени. Тем не менее, компания уже несколько месяцев не может получить разрешение на запуск ракеты от властей, проводящих экологическую экспертизу проекта.

Григорий Копиев