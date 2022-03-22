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Путин предупредил Запад "Кинжалом"

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Гиперзвуковой ракетный комплекс Х-47М2 Кинжал
Гиперзвуковой ракетный комплекс Х-47М2 Кинжал.
Источник изображения: © CC BY-SA 4.0 / The Presidential Press and Information Office

Die Welt (Германия): что означает использование ракеты "Кинжал" для Запада

В военной спецоперации на Украине Россия впервые применила гиперзвуковое оружие, пишет Die Welt. Эксперты рассматривают использование гиперзвукового оружия как предостережение Путина в адрес НАТО. Перехват подобных ракет из-за их огромной скорости почти невозможен. Это ставит Запад перед неразрешимой проблемой, отмечает автор статьи.

В военной спецоперации на Украине Россия впервые применила гиперзвуковое оружие.

Ракета "Кинжал" была пущена с борта самолета. Она разрушила подземный склад на юго-западе Украины. Как сообщает российское министерство обороны, во время атаки в пятницу в Ивано-Франковской области были уничтожены ракеты и авиационные боеприпасы вооруженных сил Украины. Эксперт по атомному оружию Ганс Кристиензен указывает на то, что этот склад во время холодной войны использовалось как хранилище советского ядерного оружия.

Кроме того, сообщается, что в Одесской области гиперзвуковым оружием были уничтожены два опорных пункта военной разведки. Перепроверить эти данные пока не представляется возможным.

Впервые с начала военной операции Москва сообщила о применении "Кинжала". Эта ракета может лететь со скоростью, в десять раз превышающей скорость звука. В связи с этим времени на реакцию после ее опознавания экстремально мало. Поэтому ракета считается практически неуязвимой для западных противовоздушных систем.

Несмотря на сверхвысокую скорость ракетой можно еще и управлять, что дополнительно осложняет ее отражение. Эксперты уже давно указывают на окно уязвимости Запада перед российским гиперзвуковым оружием: ракетами и управляемыми летательными аппаратами, способными лететь к цели более чем с пятикратной скоростью звука.

Россия не сообщает технических деталей

Военные эксперты рассматривают произошедшее использование гиперзвукового оружия как предостережение Путина в адрес НАТО, предвосхищающее возможный следующий этап эскалации конфликта. Использованная ракета "Кинжал" была снабжена обычной боеголовкой. Но эта модель способна нести и ядерную боеголовку мощностью от 100 до 500 килотонн. Это в десятки раз превышает мощность американской атомной бомбы, сброшенной на Хиросиму – ее взрывная сила составляла 13 килотонн в тротиловом эквиваленте.

Россия не сообщила технических деталей применения "Кинжала". В похожих случаях русские использовали в ходе маневров или испытательных пусков истребители МИГ-31К или сверхзвуковые бомбардировщики ТУ-22М3. Благодаря пуску с воздуха дальность полета ракеты увеличивается и составляет якобы 2 тысячи километров.

Ракета с твердотопливным двигателем после отделения от самолета поднимается на высоту 18 километров – то есть значительно выше уровня полета пассажирских самолетов – и затем обрушивается на цель. В основе "Кинжала" лежит баллистическая ракета малой и средней дальности "Искандер-М", запускаемая с земли.

НАТО и в особенности ее европейские члены отдают себе отчет в опасности гиперзвукового оружия Москвы. Однако до сих пор у них нет действенной системы для его отражения. Вкладывая многомиллиардные суммы, Пентагон пытается создать системы для перехвата российского, а также китайского гиперзвукового оружия, способного развивать скорость, в 27 раз превышающую скорость звука и доставляемого к целям с помощью космических глайдеров.

Так американскому военно-промышленному концерну Northrop Grumman поручено разработать проект, оцененный в 13 миллиардов долларов. Самый большой европейский концерн MBDA, специализирующийся на управляемом оружии и имеющий Airbus в качестве одного из главных акционеров, также занимается разработкой систем перехвата гиперзвукового оружия. Но для этого необходимы новые противоракеты.

В Европе о гиперзвуковом оружии ведутся в основном дискуссии или проводятся научные исследования. Так по данным газеты Welt за несколько дней до начала операции на Украине Европейское оборонное агентство (ЕОА) поручило провести исследование по данной теме и выделило для этого 700 тысяч евро. Его цель – "исследование потенциальных новых технологий и методов отражения гиперзвуковых угроз, включая сенсоры и меры противодействия".

Это задание получил ряд европейский государственных исследовательских центров, например, французская Onera, немецкий концерн Hensoldt, итальянский Leonardo и итальянская дочерняя фирма компании MBDA. Но вопрос в том, удастся ли на основе этих фундаментальных исследований разработать эффективные противоракетные системы и если да, то когда.

Герхард Хегман

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