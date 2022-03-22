В Калининграде запустят производство электромобилей в 2024 году.

Министерство промышленности и торговли России, правительство Калининградской области, завод «Автотор» и госкорпорация «Росатом» подписали важное соглашение.

В рамках соглашения рассматривается взаимодействие компаний и госструктур области развития, производства и внедрения электротранспорта. В частности, объявлены сроки, в которые на калининградском заводе «Автотор» должно быть налажено производство электромобилей.

Как отмечают пресс-службы «Автотора» и «Росатома», выпуск в России электромобилей с использованием батарей производства «Рэнера» планируется в три этапа.

В начале 2024 года — запуск производства и выпуск пилотной партии, освоение производства зарядных станций, до 2025 года — расширение модельного ряда выпускаемого электротранспорта, локализации его компонентов, до 2030 года — увеличение объёма производства электромобилей и их локализация.