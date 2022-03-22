— из-за дефицита вычислительных мощностей в России власти могут изъять ЦОД у покинувших страну компаний

Правительство готовится к дефициту вычислительных мощностей, который в ближайшее время может привести к проблемам в работе государственных систем. В частности, речь идёт о центрах обработки данных (ЦОД).

Сейчас проводится инвентаризация вычислительной техники дата-центров, обеспечивающих бесперебойную работу критически важных для властей систем. Уже через два месяца страна столкнётся с нехваткой мощностей, после чего власти хотят по упрощенной процедуре заключать контракты на аренду свободных мощностей у коммерческих операторов ЦОД. Также рассматривается изъятие ресурсов тех IT-компаний, которые покинули Россию.

Ситуация крайне серьезная, такого никто не ожидал, но реально существующих мощностей госсектору хватит максимум на полтора месяца работы, — отметил источник издания «Коммерсант».

Проблема возникла из-за ухода зарубежных облачных сервисов, что привел к резкому росту спроса на серверные мощности:

Неделю назад мы говорили о том, что у МТС спрос вырос в десять раз, у МегаФона в пять, у Вымпелкома кратно.

Также резко выросли цены на оборудования, а также возникли проблемы с логистикой.

В начале марта представители российских облачных сервисов заявили, что вследствие западных санкций российские компании стали массово переходить с иностранных облачных сервисов на отечественные.