«Ситуация крайне серьезная, такого никто не ожидал»

— из-за дефицита вычислительных мощностей в России власти могут изъять ЦОД у покинувших страну компаний
Правительство готовится к дефициту вычислительных мощностей, который в ближайшее время может привести к проблемам в работе государственных систем. В частности, речь идёт о центрах обработки данных (ЦОД).
Сейчас проводится инвентаризация вычислительной техники дата-центров, обеспечивающих бесперебойную работу критически важных для властей систем. Уже через два месяца страна столкнётся с нехваткой мощностей, после чего власти хотят по упрощенной процедуре заключать контракты на аренду свободных мощностей у коммерческих операторов ЦОД. Также рассматривается изъятие ресурсов тех IT-компаний, которые покинули Россию.
Проблема возникла из-за ухода зарубежных облачных сервисов, что привел к резкому росту спроса на серверные мощности:
Также резко выросли цены на оборудования, а также возникли проблемы с логистикой.
В начале марта представители российских облачных сервисов заявили, что вследствие западных санкций российские компании стали массово переходить с иностранных облачных сервисов на отечественные.