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ТАСС

МО РФ: российская армия наносит удары только по военной инфраструктуре Украины

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Официальный представитель министерства обороны РФ Игорь Конашенков
Официальный представитель министерства обороны РФ Игорь Конашенков.
Источник изображения: © Минобороны РФ/ТАСС

Официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков сообщил, что по гражданским объектам бьют сами националисты и украинские вооруженные силы

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре Украины, по гражданским объектам бьют украинские вооруженные силы и националисты, заявил в понедельник журналистам официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

"Вынужден прокомментировать слова советника [главы] офиса украинского президента Михаила Подоляка, что якобы Россия воюет только "количеством и крылатыми ракетами". Должен подчеркнуть, что специальную военную операцию проводит профессиональная армия, которая действительно использует и крылатые ракеты. Их применение в высшей степени эффективно. Ими наносятся высокоточные удары по военной инфраструктуре и ни в коем случае не по гражданским объектам. По гражданским объектам бьют сами националисты и украинские вооруженные силы", - сказал Конашенков.


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