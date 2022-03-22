В Турции назвали условие прекращения конфликта на Украине

Medya Günlüğü (Турция): шесть условий России для мира

Турция озвучила требования России к Украине. По всем ли пунктам возможен консенсус? Свой комментарий дал официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын. Он назвал условие, при котором возможно урегулирование конфликта на Украине.

Официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын (İbrahim Kalın) в беседе с Эрдинчем Челикканом (Erdinç Çelikkan) из "Хюрриет" (Hürriyet) рассказал о шести требованиях России к Украине в ходе продолжающихся двусторонних переговоров.

По словам Калына, требования следующие:

1. Нейтралитет Украины, то есть отказ от членства в НАТО.

2. Демилитаризация по австрийской модели и предоставление взаимных гарантий безопасности.

3. Процесс, называемый российской стороной "денацификацией".

4. Устранение препятствий для широкого использования русского языка на территории Украины.

5. Признание независимости Донецкой и Луганской народных республик в Донбассе.

6. Признание Крыма частью России.

Калын прокомментировал эти пункты следующим образом.

"Пятый и шестой пункты определяются как два самых сложных вопроса переговоров. Это вопросы о статусе Донбасса и Крыма. Требования российской стороны о признании аннексии Крыма и независимости двух так называемых республик в Донбассе неприемлемы с точки зрения Украины и международного сообщества. Высказываются мнения о том, что это может обсуждаться по разным формулам.

Становится понятно, что по первым четырем пунктам в ходе продолжающихся переговоров достигнут определенный прогресс. При этом о полном согласии или о том, что соглашение вот-вот будет подписано, говорить пока рано.

Если по первым четырем пунктам стороны придут к какой-то точке и будет достигнут консенсус, то по пятому и шестому пунктам возможно обсуждение на уровне лидеров. В результате этих переговоров, может быть, удастся достичь соглашения и прекратить конфликт. Между тем жизненно важное значение имеет объявление режима прекращения огня, открытие гуманитарных коридоров, создание условий для эвакуации мирных жителей. Российская сторона должна играть содействующую роль. Перемирие необходимо сделать постоянным. Об этом наш президент, в частности, сообщил господину Путину во время переговоров. Только так можно дать шанс переговорам и дипломатии".