Войти
ИноСМИ

В Турции назвали условие прекращения конфликта на Украине

333
0
0
Официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын
Официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын.
Источник изображения: © AP Photo / Emrah Gurel

Medya Günlüğü (Турция): шесть условий России для мира

Турция озвучила требования России к Украине. По всем ли пунктам возможен консенсус? Свой комментарий дал официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын. Он назвал условие, при котором возможно урегулирование конфликта на Украине.

Официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын (İbrahim Kalın) в беседе с Эрдинчем Челикканом (Erdinç Çelikkan) из "Хюрриет" (Hürriyet) рассказал о шести требованиях России к Украине в ходе продолжающихся двусторонних переговоров.

По словам Калына, требования следующие:

1. Нейтралитет Украины, то есть отказ от членства в НАТО.

2. Демилитаризация по австрийской модели и предоставление взаимных гарантий безопасности.

3. Процесс, называемый российской стороной "денацификацией".

4. Устранение препятствий для широкого использования русского языка на территории Украины.

5. Признание независимости Донецкой и Луганской народных республик в Донбассе.

6. Признание Крыма частью России.

Калын прокомментировал эти пункты следующим образом.

"Пятый и шестой пункты определяются как два самых сложных вопроса переговоров. Это вопросы о статусе Донбасса и Крыма. Требования российской стороны о признании аннексии Крыма и независимости двух так называемых республик в Донбассе неприемлемы с точки зрения Украины и международного сообщества. Высказываются мнения о том, что это может обсуждаться по разным формулам.

Становится понятно, что по первым четырем пунктам в ходе продолжающихся переговоров достигнут определенный прогресс. При этом о полном согласии или о том, что соглашение вот-вот будет подписано, говорить пока рано.

Если по первым четырем пунктам стороны придут к какой-то точке и будет достигнут консенсус, то по пятому и шестому пунктам возможно обсуждение на уровне лидеров. В результате этих переговоров, может быть, удастся достичь соглашения и прекратить конфликт. Между тем жизненно важное значение имеет объявление режима прекращения огня, открытие гуманитарных коридоров, создание условий для эвакуации мирных жителей. Российская сторона должна играть содействующую роль. Перемирие необходимо сделать постоянным. Об этом наш президент, в частности, сообщил господину Путину во время переговоров. Только так можно дать шанс переговорам и дипломатии".

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
Оригинал публикации
Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ВПК.name
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Турция
Украина
Персоны
Путин Владимир
Проекты
NATO
Похожие новости
05.01.2022
La Tribune (Франция): Германия показывает Путину, что тоже умеет манипулировать газовыми потоками
15.06.2021
Svenska Dagbladet (Швеция): НАТО распаляет Путина своими военными играми
02.04.2021
Defence 24 (Польша): Балтийский союз может стать шансом?
13.01.2021
НАТО против России: кто кого переиграет в 2021 году? (Polityka, Польша)
17.11.2020
День (Украина): почему победил Азербайджан и проиграла Армения
19.02.2019
Экс-представитель НАТО в РФ: После Путина Россию ждёт смута и вывоз ЯО
10.03.2015
Москва и Пекин: новое испытание
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 22.03 05:21
  • 20188
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 22.03 03:38
  • 4
Спецоперация России: повстанческое движение на Украине
  • 22.03 03:37
  • 22
Влияние санкций на российскую промышленность полупроводников
  • 21.03 23:07
  • 14
Экс-командующий выступает за увеличение численности ВДВ
  • 21.03 22:06
  • 4097
Оценка Советского периода в истории России.
  • 21.03 12:14
  • 2
Названо пригодное для войны против США оружие России
  • 21.03 05:44
  • 245
В США удивились размерам Су-75
  • 20.03 16:09
  • 1203
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 19.03 20:11
  • 1
НАСА впервые запустит сверхтяжелую ракету SLS в мае
  • 19.03 19:19
  • 18
Россия использует пропаганду как средство войны против Запада - британский генерал
  • 19.03 18:52
  • 3
Переговорщики, возможно, вышли на мирный план, основанный на нейтралитете Киева
  • 19.03 07:56
  • 37
Предложения воскрешения самолетов Ту-204 и Ту-334
  • 19.03 07:30
  • 1
Почему «невидимые» самолеты видны на радарах и зачем тогда весь этот «стелс»
  • 19.03 02:28
  • 3
Власти РФ придумали способ ввозить санкционную электронику
  • 18.03 22:04
  • 37
Япония запросила нового мирового порядка