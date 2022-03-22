Россия отказалась от ведения переговоров с Японией по мирному договору

Россия отказывается от ведения переговоров с Японией по мирному договору. Об этом 21 марта сообщили в министерстве иностранных дел (МИД) РФ.

Отмечается, что это решение принято «с учетом очевидного недружественного характера введенных Японией односторонних ограничений против России в связи с ситуацией на Украине».

«Российская сторона в нынешних условиях не намерена продолжать переговоры с Японией по мирному договору ввиду невозможности обсуждать подписание основополагающего документа о двусторонних отношениях с государством, занимающим откровенно недружественные позиции и стремящимся нанести ущерб интересам нашей страны», — говорится в заявлении ведомства.

Также в качестве ответной меры на действия Токио российская сторона прекратила безвизовые поездки японских граждан на Южные Курилы и вышла из диалога с Японией о налаживании совместной хозяйственной деятельности на этих островах.

Кроме того, Россия блокирует продление статуса Японии в качестве партнера Организации Черноморского экономического сотрудничества по секторальному диалогу.

«Вся ответственность за ущерб двустороннему взаимодействию и интересам самой Японии лежит на официальном Токио, сознательно сделавшем выбор в пользу антироссийского курса вместо развития взаимовыгодного сотрудничества и добрососедства», — подчеркнули в МИД РФ.