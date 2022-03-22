ВС РФ нанесли ракетный удар по центру подготовки украинских националистов

Вооруженные силы РФ нанесли удар высокоточными крылатыми ракетами по центру подготовки иностранных наемников и украинских националистов в Ровенской области. Об этом 21 марта сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

«Ночью 21 марта высокоточными крылатыми ракетами воздушного базирования нанесен удар по центру подготовки ‹...› на общевойсковом полигоне Новая Любомирка в Ровенской области», — рассказал Конашенков.

В результате удара уничтожены более 80 иностранных наемников и националистов.

Кроме того, был обстрелян склад боеприпасов и штаб механизированной бригады у населенного пункта Селец.

По словам генерал-майора, за ночь поражены 44 военных объекта, включая четыре командных пункта, шесть комплексов «Бук М-1» и четыре склада вооружения. Также были сбиты два украинских беспилотника над населенными пунктами Чернобаевка и Циркуны.

Отмечается, что всего с начала спецоперации уничтожены 216 беспилотников, 180 зенитных ракетных комплексов, 1506 танков и других боевых бронированных машин, 152 установки реактивной системы залпового огня, 592 орудия полевой артиллерии и миномета, 1284 единицы специальной военной автомобильной техники.

20 марта сообщалось, что российские Воздушно-космические силы нанесли ракетный удар по центру подготовки украинских сил специальных операций под Житомиром, в котором базировались иностранные наемники. Уничтожено 100 боевиков.

16 марта руководитель делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов заявил, что в случае обнаружения на Украине новых иностранных наемников их будет ждать такая же участь, как и тех, кто был на уничтоженной базе в Львовской области 13 марта.

Тогда, по информации Минобороны РФ, высокоточным оружием был нанесен удар по учебным центрам вооруженных сил Украины в населенном пункте Старичи и на военном полигоне Яворовский, расположенном в Львовской области. В результате удара уничтожены до 180 иностранных наемников и крупная партия иностранных вооружений.

3 марта президент России Владимир Путин заявил, что наемники и националисты на Украине используют мирных жителей и иностранных граждан как живой щит.

В середине февраля из-за обострения ситуации в Донбассе в результате обстрелов со стороны украинских военных ДНР и ЛНР объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Как уточнял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

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