МО РФ показало кадры уничтожения разведывательного центра на Украине

Министерство обороны России опубликовало 21 марта кадры уничтожения центра подготовки 132-го разведывательного батальона десантно-штурмовых войск в Житомирской области Украины.

На кадрах запечатлены инфраструктура украинского центра подготовки, а также передвижение их личного состава и военной техники по территории. Российскими войсками высокоточным оружием был уничтожен личный состав батальона, иностранные инструктора и наемники. Также была выведена из строя военная инфраструктура и боевая техника центра, пишет «Газета.ru».

20 марта сообщалось, что российские Воздушно-космические силы нанесли ракетный удар по центру подготовки украинских сил специальных операций под Житомиром, в котором базировались иностранные наемники. Уничтожено 100 боевиков.

16 марта высокоточным оружием был нанесен удар по учебным центрам Вооруженных сил Украины в населенном пункте Старичи и на военном полигоне Яворовский, расположенном в Львовской области. В результате удара уничтожены до 180 иностранных наемников и крупная партия иностранных вооружений.

В середине февраля из-за обострения ситуации в Донбассе в результате обстрелов со стороны украинских военных ДНР и ЛНР объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Как уточнял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

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