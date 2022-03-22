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Известия.ru

МО РФ показало кадры уничтожения разведывательного центра на Украине

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Источник изображения: Фото: Минобороны РФ

Министерство обороны России опубликовало 21 марта кадры уничтожения центра подготовки 132-го разведывательного батальона десантно-штурмовых войск в Житомирской области Украины.


На кадрах запечатлены инфраструктура украинского центра подготовки, а также передвижение их личного состава и военной техники по территории. Российскими войсками высокоточным оружием был уничтожен личный состав батальона, иностранные инструктора и наемники. Также была выведена из строя военная инфраструктура и боевая техника центра, пишет «Газета.ru».

20 марта сообщалось, что российские Воздушно-космические силы нанесли ракетный удар по центру подготовки украинских сил специальных операций под Житомиром, в котором базировались иностранные наемники. Уничтожено 100 боевиков.

16 марта высокоточным оружием был нанесен удар по учебным центрам Вооруженных сил Украины в населенном пункте Старичи и на военном полигоне Яворовский, расположенном в Львовской области. В результате удара уничтожены до 180 иностранных наемников и крупная партия иностранных вооружений.

В середине февраля из-за обострения ситуации в Донбассе в результате обстрелов со стороны украинских военных ДНР и ЛНР объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Как уточнял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

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Страны
Россия
Украина
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Путин Владимир
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