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РИА Новости

В Минобороны оценили эффективность применения крылатых ракет на Украине

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Крылатые ракеты и авиабомбы на авиационно-космическом салоне МАКС
Крылатые ракеты и авиабомбы на авиационно-космическом салоне МАКС.
Источник изображения: © РИА Новости / Григорий Сысоев

МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Российская армия "в высшей степени эффективно" применяет крылатые ракеты в ходе спецоперации на Украине, высокоточные удары наносятся по военной инфраструктуре, заявил на брифинге официальный представитель министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

"Вынужден прокомментировать слова советника офиса украинского президента Михаила Подоляка, что якобы Россия воюет только "количеством и крылатыми ракетами". Должен подчеркнуть, что специальную военную операцию проводит профессиональная армия, которая действительно использует и крылатые ракеты", - сказал Конашенков.

По его словам, применение крылатых ракет "в высшей степени эффективно".

"Ими наносятся высокоточные удары по военной инфраструктуре и ни в коем случае не по гражданским объектам", - добавил генерал.

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Страны
Россия
Украина
Персоны
Конашенков Игорь
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