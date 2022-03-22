В Минобороны оценили эффективность применения крылатых ракет на Украине

Крылатые ракеты и авиабомбы на авиационно-космическом салоне МАКС.

МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Российская армия "в высшей степени эффективно" применяет крылатые ракеты в ходе спецоперации на Украине, высокоточные удары наносятся по военной инфраструктуре, заявил на брифинге официальный представитель министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

"Вынужден прокомментировать слова советника офиса украинского президента Михаила Подоляка, что якобы Россия воюет только "количеством и крылатыми ракетами". Должен подчеркнуть, что специальную военную операцию проводит профессиональная армия, которая действительно использует и крылатые ракеты", - сказал Конашенков.

По его словам, применение крылатых ракет "в высшей степени эффективно".

"Ими наносятся высокоточные удары по военной инфраструктуре и ни в коем случае не по гражданским объектам", - добавил генерал.