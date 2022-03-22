Малый ракетный корабль "Советск" на учениях отразил воздушное нападение "противника"

В качестве воздушных мишеней были использованы специальные осветительные снаряды

КАЛИНИНГРАД, 21 марта. /ТАСС/. Экипаж малого ракетного корабля (МРК) проекта 22800 "Советск" Балтийского флота во время морских учений выполнил артиллерийские стрельбы по мишеням, имитирующим средства воздушного нападения условного противника, сообщила в понедельник пресс-служба флота.

"Практические стрельбы из корабельных артиллерийских комплексов АК-176МА и АК-630М выполнялись МРК "Советск" по целям, обозначающим средства воздушного нападения условного противника, действовавшего с различных высот и направлений", - рассказали в пресс-службе.

Уточняется, что в качестве воздушных мишеней были использованы специальные осветительные снаряды. На корабле для противодействия атакам "неприятеля" были активированы средства радиоэлектронной борьбы и поставлены активные и пассивные помехи. "Экипаж МРК "Советск" успешно решил огневые задачи, авиация условного противника была уничтожена", - отметили в пресс-службе.

В ближайшее время специалисты ракетно-артиллерийской боевой части корабля отработают нанесение ударов крылатыми ракетами по морским и береговым целям с выполнением электронных ракетных пусков, отметили в пресс-службе флота.

Малые ракетные корабли проекта 22800 (шифр "Каракурт") - серия российских многоцелевых ракетно-артиллерийских кораблей ближней морской зоны, разработанная Центральным морским конструкторским бюро "Алмаз". Основой вооружения у кораблей этой серии является комплекс высокоточного ракетного оружия, в частности ракетный комплекс "Калибр".