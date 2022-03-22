SpaceX будет запускать спутники OneWeb вместо «Роскосмоса»

Судя по всему, таким образом британская компания избежит и разорения, о котором говорил Дмитрий Рогозин.

Британская OneWeb заключила с компанией Илона Маска SpaceX соглашение о запусках на орбиту своих спутников. Условия договора держат в секрете.

«Первый запуск с SpaceX ожидается в 2022 году и дополнит общую орбитальную группировку OneWeb, которая насчитывает 428 спутников, или 66% парка. Сеть OneWeb обеспечит высокоскоростное глобальное подключение с низкой задержкой», — заявили в компании. Генеральный директор OneWeb Нил Мастерсон поблагодарил SpaceX за поддержку.

С февраля 2019 года пуски OneWeb проводил «Роскосмос» на ракетах «Союз». Однако несколько недель назад, за пару дней до очередного старта, гендиректор госкорпорации Дмитрий Рогозин — на фоне российской спецоперации на Украине и последовавших санкций — потребовал гарантий от французской компании Arianspace и самой OneWeb, что спутниковые аппараты не будут использовать в военных целях.

Свои претензии он объяснил тем, что к заказчику возникли серьезные вопросы: в ноябре 2021-го Россия получила информацию переговорах OneWeb с компанией — подрядчиком Пентагона. Помимо этого, Рогозин призвал правительство Великобритании продать свою долю и выйти из числа акционеров OneWeb.

Выполнить требования российской стороны и OneWeb, и Arianspace, и британское правительство отказались, в итоге запуск отменили. Ракету сняли со стартового стола и вместе со спутниками связи отправили в монтажно-испытательный корпус.

Впоследствии Рогозин утверждал, что без помощи России OneWeb ждет разорение, ведь она более не будет выводить «никаких спутников».