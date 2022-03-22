Словения планирует увеличить расходы на оборону до 2% ВВП к 2030 году

ЦАМТО, 21 марта. Словения планирует увеличить ежегодные расходы на оборону до 2% ВВП к 2030 финансовому году, заявил министр обороны страны Матей Тонин.

Как сообщает SeeNews со ссылкой на министра, в среднесрочной перспективе, до 2025 года, правительство планирует увеличить расходы на оборону до 1,5% ВВП страны.

Издание напоминает, что первоначальный план Словении заключался в том, чтобы достичь цели в 2% ВВП к 2035 году. Тем не менее, в кулуарах встречи министров обороны стран НАТО в Брюсселе М.Тонин заявил о переносе сроков на 2030 год.

Расходы на оборону Словении на текущий момент планируются на уровне 1,31% ВВП в 2022 ф.г. и 1,41% – в 2023 ф.г.

Министры обороны стран НАТО встретились 16 марта в Брюсселе для обсуждения ситуации на Украине. На встрече состоялся обмен мнениями по поддержке Киева союзниками и обеспечению мер по укреплению коллективной обороны Североатлантического альянса в долгосрочной перспективе.