OneWeb заключила соглашение со SpaceX о запуске спутников после отказа Роскосмоса

Первый запуск со SpaceX намечен на 2022 год

ЛОНДОН, 21 марта. /ТАСС/. Британская компания OneWeb после отказа Роскосмоса от сотрудничества с ней заключила соглашение с американской компанией SpaceX на выведение своих спутников на орбиту, первый запуск запланирован на 2022 год. Об этом говорится в распространенном в понедельник пресс-релизе компании.

"OneWeb, коммуникационная компания спутников на низкой стационарной орбите, объявила сегодня, что достигла соглашение с компанией SpaceX, которое позволит OneWeb возобновить запуски спутников. Первый запуск со SpaceX намечен на 2022 год", - отмечается в сообщении.

"В настоящий момент группировка OneWeb на низкой стационарной орбите насчитывает 428 спутников, что составляет две трети от планируемой численности выведенных аппаратов, а позднее на 2022 год запланировано продолжение запусков", - говорится в коммюнике. При этом условия соглашения с компанией SpaceX, принадлежащей американскому бизнесмену Илону Маску, не разглашаются.

Ранее генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин поручил отменить подготовку к запуску спутников OneWeb с космодрома Байконур, партнеры отказались предоставлять юридические гарантии неприменения аппаратов в военных целях и выводить правительство Великобритании из состава акционеров OneWeb. По этой же причине глава госкорпорации поручил прекратить подготовку к запускам этих спутников с космодромов Байконур, Восточный и Куру.

Пуск ракеты "Союз-2.1б" со спутниками OneWeb с Байконура был запланирован на 5 марта в 01:41 мск. Низкоорбитальные космические аппараты OneWeb предназначены для обеспечения наземных потребителей высокоскоростным интернетом напрямую через спутниковую связь. Все спутники группировки, которые сейчас находятся на орбите, были выведены российскими ракетами "Союз".