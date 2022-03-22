Войти
ТАСС

OneWeb заключила соглашение со SpaceX о запуске спутников после отказа Роскосмоса

332
0
0
Источник изображения: vpk-news.ru

Первый запуск со SpaceX намечен на 2022 год

ЛОНДОН, 21 марта. /ТАСС/. Британская компания OneWeb после отказа Роскосмоса от сотрудничества с ней заключила соглашение с американской компанией SpaceX на выведение своих спутников на орбиту, первый запуск запланирован на 2022 год. Об этом говорится в распространенном в понедельник пресс-релизе компании.

"OneWeb, коммуникационная компания спутников на низкой стационарной орбите, объявила сегодня, что достигла соглашение с компанией SpaceX, которое позволит OneWeb возобновить запуски спутников. Первый запуск со SpaceX намечен на 2022 год", - отмечается в сообщении.

"В настоящий момент группировка OneWeb на низкой стационарной орбите насчитывает 428 спутников, что составляет две трети от планируемой численности выведенных аппаратов, а позднее на 2022 год запланировано продолжение запусков", - говорится в коммюнике. При этом условия соглашения с компанией SpaceX, принадлежащей американскому бизнесмену Илону Маску, не разглашаются.

Ранее генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин поручил отменить подготовку к запуску спутников OneWeb с космодрома Байконур, партнеры отказались предоставлять юридические гарантии неприменения аппаратов в военных целях и выводить правительство Великобритании из состава акционеров OneWeb. По этой же причине глава госкорпорации поручил прекратить подготовку к запускам этих спутников с космодромов Байконур, Восточный и Куру.

Пуск ракеты "Союз-2.1б" со спутниками OneWeb с Байконура был запланирован на 5 марта в 01:41 мск. Низкоорбитальные космические аппараты OneWeb предназначены для обеспечения наземных потребителей высокоскоростным интернетом напрямую через спутниковую связь. Все спутники группировки, которые сейчас находятся на орбите, были выведены российскими ракетами "Союз".

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
США
Компании
SpaceX
Роскосмос
Персоны
Илон Маск
Рогозин Дмитрий
Проекты
Байконур
Союз-2 РН
Похожие новости
04.03.2022
Названы последствия отказа OneWeb соблюдать требования «Роскосмоса»
09.09.2021
"Начнем с любимого чая моей бабушки"
22.06.2020
«Это их война, а не наша»: Дмитрий Рогозин ответил на запуск Crew Dragon Илона Маска
03.04.2020
"Роскосмос" обсудит проблему запуска спутников обанкротившейся OneWeb после карантина в Европе
04.04.2019
Восточный переворот
15.03.2019
Не прощай их, Юра
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 22.03 05:21
  • 20188
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 22.03 03:38
  • 4
Спецоперация России: повстанческое движение на Украине
  • 22.03 03:37
  • 22
Влияние санкций на российскую промышленность полупроводников
  • 21.03 23:07
  • 14
Экс-командующий выступает за увеличение численности ВДВ
  • 21.03 22:06
  • 4097
Оценка Советского периода в истории России.
  • 21.03 12:14
  • 2
Названо пригодное для войны против США оружие России
  • 21.03 05:44
  • 245
В США удивились размерам Су-75
  • 20.03 16:09
  • 1203
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 19.03 20:11
  • 1
НАСА впервые запустит сверхтяжелую ракету SLS в мае
  • 19.03 19:19
  • 18
Россия использует пропаганду как средство войны против Запада - британский генерал
  • 19.03 18:52
  • 3
Переговорщики, возможно, вышли на мирный план, основанный на нейтралитете Киева
  • 19.03 07:56
  • 37
Предложения воскрешения самолетов Ту-204 и Ту-334
  • 19.03 07:30
  • 1
Почему «невидимые» самолеты видны на радарах и зачем тогда весь этот «стелс»
  • 19.03 02:28
  • 3
Власти РФ придумали способ ввозить санкционную электронику
  • 18.03 22:04
  • 37
Япония запросила нового мирового порядка