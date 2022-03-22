США поставят ВС Украины очередной пакет военной помощи

Передача украинской стороне доставленных в Киев из Латвии рейсом воено-транспортного самолета Ан-26 ВВС Украины американских зенитных управляемых ракет переносного зенитного ракетного комплекса Stinger, переданных Украине Латвией из наличия cвоих вооруженных сил, 23.02.2022.

ЦАМТО, 21 марта. Минобороны США 16 марта объявило о подписании президентом США Джо Байденом распоряжения о передаче Вооруженным силам Украины техники и вооружений на сумму 800 млн. долл.

По словам президента, ранее, начиная с марта 2021 года, США уже направили 650 млн. долл. на оказание Украине помощи в области безопасности, включая поставку противотанковых и зенитных ракетных систем.

Новый пакет включает 800 переносных зенитных ракетных комплексов и 9000 противотанковых систем. Кроме того, США ведут переговоры с союзными государствами с целью передачи Украине зенитных ракетных систем большей дальности. Предварительно известно о намерении поставить ВС Украины ЗРК "Оса" и С-300 из состава ВС ряда восточноевропейских стран.

Согласно опубликованному Белым домом списку, в новый пакет военной помощи входят: 800 ПЗРК "Стингер", 2000 ПТРК "Джавелин", 1000 единиц легкого противотанкового вооружения M141 SMAW-D (83-мм одноразовая система вооружения для уничтожения фортификационных сооружений, зданий и легкой бронетехники) и 6000 противотанковых гранатометов AT-4, 100 тактических беспилотных летательных аппаратов, 100 гранатометов, 5000 винтовок, 1000 пистолетов, 400 пулеметов и 400 дробовиков, а также более 20 млн. патронов к стрелковому оружию, выстрелы к гранатометам и минометам. В пакет также входят 25 тыс. комплектов бронежилетов и 25 тыс. шлемов.

Белый дом не раскрыл подробности о поставляемых БЛА, однако 16 марта издание Politico сообщило со ссылкой на конгрессмена Майкла МакКола, что речь идет о барражирующих боеприпасах (ББ) "Свитчблэйд" компании AeroVironment.

Компания AeroVironment представила базовую версию ББ "Свитчблэйд 300" в 2011 году, а в 2020 году заявила о завершении разработки версии "Свитчблэйд 600", оснащенной более мощной противотанковой боевой частью, обеспечивающей поражение легкобронированных машин и других защищенных целей.

Аналитик RBC Capital Markets Кен Герберт считает, что Украина получит как "Свитчблэйд 300", так и "Свитчблэйд 600".

Министр обороны Ллойд Дж. Остин заявил, что военное ведомство быстро приступит к передаче этих вооружений. По его информации, поставка на сумму 800 млн. долл. увеличит общую стоимость обязательств США по оказанию военной помощи Украине до 2 млрд. долл.

Поставляемое западными странами вооружение прибывает на польскую авиабазу в Жешуве, которая служит перевалочным пунктом для передачи военной помощи киевскому правительству. Далее, предположительно, на гражданском автотранспорте оружие ввозится на Украину.