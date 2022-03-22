Компания из США хочет наладить интернет-связь между Землей и Луной

Предполагается, что сеть спутников сможет обеспечить передачу данных со скоростью 100 мегабит в секунду

НЬЮ-ЙОРК, 21 марта. /ТАСС/. Недавно созданная американская компания Aquarian Space намерена связать высокоскоростным интернетом Землю с Луной, а в последующем - с Марсом. Об этом сообщил в воскресенье портал Space.com, отметив, что фирме уже удалось изыскать 650 тыс. долларов для первых шагов в реализации задуманного.

"В 2021 году на Луне и вокруг нее находились 13 спускаемых аппаратов, спутников и марсоходов. К 2030 году их там будет около 200, что позволит создать многомиллиардную лунную экономику. Однако этого не произойдет без надежной связи между Землей и Луной", - приводит портал слова главы Aquarian Space Келли Ларсон.

Компания планирует развернуть сеть спутников под названием Solnet, а первый из них запустить в 2024 году. Предполагается, что они смогут обеспечить передачу данных со скоростью 100 мегабит в секунду. Space.com отмечает, что это примерно в три раза быстрее, чем у среднестатистического интернет-пользователя в США в настоящее время.

Aquarian Space занимается сейчас составлением технического обоснования проекта и обсуждает его с рядом компаний, которые уже сотрудничают с NASA в реализации программы возвращения человека на Луну и создания там постоянной базы, а также с международными фирмами, заинтересованными в осуществлении в будущем лунных миссий.

NASA весной 2019 года объявило, что программа высадки астронавтов на Луне, получившая название Artemis, включает три этапа. Первый - вывод в космос с помощью новой ракеты-носителя Space Launch System и корабля Orion, который в непилотируемом режиме совершит несколько витков вокруг Луны и вернется на Землю. Второй - облет естественного спутника Земли уже с экипажем на борту, что запланировано на 2023 год. На третьем этапе в 2025 году NASA рассчитывает доставить астронавтов на Луну, а затем отправить их на Марс в середине 2030-х годов.