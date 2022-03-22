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Военное обозрение

Минобороны РФ показало уничтожение центра боевой подготовки украинских десантников под Житомиром с воздуха

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Источник изображения: topwar.ru

Министерство обороны России продолжает демонстрировать процесс демилитаризации Украины. Ежедневное применение различных вооружений, включая крылатые ракеты и боевую авиацию, позволяет уничтожать объекты военной инфраструктуры ВСУ и националистов. Удары наносятся по различным объектам, включая территории воинских частей от Ровенской (Ровненской) до Харьковской и Николаевской областей.

Главное оборонное ведомство РФ сообщает о нанесении удара по центру боевой подготовки десантно-штурмовых войск Украины, располагавшемся под Житомиром. Приводятся кадры с уничтожением этого военного объекта.

На представленных кадрах можно увидеть группы украинских военных, передвижение на объекте бронетехники. Далее демонстрируются «прилёты» боеприпасов, которые привели к уничтожению инфраструктуры и военной технике в этом центре боевой подготовки украинских десантников.


О том, какие именно боеприпасы применялись в данном случае, пока не сообщается. Предполагается, что это могли быть ракеты класса «воздух-поверхность» или (и) корректируемые авиабомбы. Также высказано предположение, что это могли быть и крылатые ракеты.

Напомним, что ранее была представлена информация том, что несколько десятков военных 14-й украинской отдельной механизированной бригады сложили оружие к западу от Киева. Выжившие после российского удара представители командования дали понять, что произвести перегруппировку сил и средств бригады с пополнением личным составом уже фактически не представляется возможным.

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