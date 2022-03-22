В Китае сочли оскорбительным заявление советника Зеленского

Global Times (Китай): США не принудят Китай к ухудшению связей с Россией

Авторы статьи Global Times приводят заявление советника Зеленского Михаила Подоляка, в котором он призывает Пекин встать на сторону США и поддержать изоляцию России. Они еще раз напомнили о позиции Китая по украинскому вопросу и посоветовали Подоляку, у которого "отсутствует самостоятельное мышление", не читать нотации.

После состоявшейся в режиме видеоконференции встречи между китайским и американским руководством американская сторона и западные СМИ навязывают миру повествовательную линию о том, будто Вашингтон предупредил Пекин, что любая попытка "оказать военную помощь" Москве будет иметь последствия. Однако китайские эксперты называют такой подход смехотворным и высокомерным, отмечая, что эти бесплодные попытки принуждения обречены на провал, и что Китай уверен в своей внешней политике по украинскому вопросу и не намерен подчиняться чужому диктату.

Позиция Китая в украинском вопросе объективная и справедливая, и история со временем подтвердит его правоту. Об этом в субботу заявил китайский министр иностранных дел Ван И, слова которого приводит информационное агентство "Синьхуа".

Ван сделал это заявление на брифинге для журналистов, рассказывая об обмене мнениями между руководителями КНР и США по украинскому вопросу, который состоялся в пятницу во время их виртуальной встречи.

Китай будет и дальше делать выводы и принимать решения самостоятельно, объективно и справедливо, основываясь на фактах и сути того или иного вопроса, сказал министр. Он отметил, что Китай никогда не поддастся внешнему давлению и принуждению и выступает против любых беспочвенных обвинений и подозрений в свой адрес.

Белый дом обнародовал запись пресс-конференции "высокопоставленного представителя администрации" на тему переговоров китайского и американского высшего руководства. Этот представитель заявил: "Президент Байден предельно ясно изложил последствия предоставления Китаем материальной помощи – если такая материальная помощь будет – России, которая ведет спецоперацию на Украине. Это отразится не только на китайско-американских отношениях, но и на мире в целом".

В пятницу американское издание Politico также сообщило о наличии у "лидеров ЕС" "очень надежных доказательств" того, что КНР "рассматривает вопрос об оказании военной помощи" России". При этом оно сослалось на слова высокопоставленного чиновника из ЕС, который попросил не называть его имя.

Китайские аналитики сказали, что такого рода информация, а если говорить точнее, не имеющая твердых доказательств дезинформация, была сфабрикована. Ее цель – обслуживание американской стратегии по принуждению Китая, чтобы тот отказался от нейтралитета в украинском вопросе и встал на сторону США. Такие действия по запугиванию могут принести результат, если давление оказывается на страны, не имеющие независимой дипломатии, однако США никогда не получат от Китая то, что им нужно. Если Вашингтон отважится на так называемые последствия в отношении Китая, ему следует заранее очень тщательно просчитать, какими будут ответные действия КНР.

Буквально за несколько часов до телефонного разговора между китайским председателем Си Цзиньпином и президентом США Джо Байденом Китай в необычной для себя манере подал ряд жестких сигналов, заявив, что ни в коем случае не поддастся американским угрозам и попыткам принуждения в украинском вопросе, а также пообещав мощный ответ в том случае, если США примут меры, наносящие ущерб законным интересам КНР.

Давая эксклюзивное интервью Global Times, неназванный китайский представитель сказал, что Пекин согласился на американское предложение провести разговор глав государств по двусторонним отношениям и по ситуации на Украине, исходя из необходимости нормализации этих отношений, проведения мирных переговоров и занятия США правильной позиции.

Надуманная история

Некоторые западные средства массовой информации и высокопоставленные американские руководители пытаются распространять идею о том, будто Китай рассматривает вопрос о поставке России оружия и поддержке ее спецоперации на Украине. Но совершенно очевидно, что эта история сфабрикована, нелепа и не имеет под собой оснований, о чем в воскресенье Global Times сообщил китайский военный эксперт и телекомментатор Сун Чжунпин (Song Zhongping).

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США и их союзники по НАТО поставляют оружие на Украину, чтобы война не закончилась слишком быстро, и чтобы американские военно-промышленные гиганты могли получить максимальную прибыль. Поэтому они боятся, что другие страны будут поставлять оружие в Россию по их примеру. Это типичное для Америки мышление. Она судит о других, исходя из собственного мировоззрения и не опираясь на факты, о чем говорят эксперты.

Китай соблюдает нейтралитет в нынешнем российско-украинском конфликте, и поэтому предоставление военной помощи одной из сторон идет вразрез с внешней политикой и национальными интересами Пекина. Следовательно, громкие утверждения о том, будто Китай поддерживает российскую операцию на Украине, имеют целью подорвать отношения КНР как с Россией, так и с Украиной, отмечают аналитики.

Кроме того, китайские системы вооружений отличаются от российских, а поэтому со стороны России было бы неразумно закупать китайское оружие для ведения операции на Украине, так как для его освоения российским военным потребуется время, и поэтому оно не обеспечит срочные потребности войск на поле боя, сказал Сун. Он также отметил, что Россия обладает самостоятельным и самодостаточным военно-промышленным комплексом, а поэтому проблем такого рода у нее не будет.

Научный сотрудник Китайской академии общественных наук Люй Сян (Lü Xiang) рассказал в воскресенье Global Times: "Та повествовательная линия, которую проводят США, это попытка заработать очки на том, чего нет. Администрация Байдена распространяется об этом благодаря сделанному Китаю предупреждению. Но Россия не получает из Китая военные поставки. Это просто трюк в американской пропагандистской игре".

Соблюдая нейтралитет

Китайский министр иностранных дел Ван И отметил, что в ходе состоявшихся в пятницу переговоров между главами государств Пекин предложил собственный вариант урегулирования украинского кризиса, который включает главным образом два аспекта.

Главное, сказал он, чтобы все стороны стремились к диалогу и к переговорам между непосредственными участниками конфликта, чтобы они как можно скорее прекратили действия, не допускали потерь среди гражданского населения и гуманитарного кризиса.

Надежное и твердое решение состоит в отказе от менталитета холодной войны и от блоковой конфронтации, в создании сбалансированной, эффективной и устойчивой архитектуры региональной безопасности, которая обеспечит долговременный мир в Европе, сказал Ван.

Позиция Китая намного разумнее и ответственнее, чем американский подход, потому что Соединенные Штаты просто вводят санкции, чтобы причинить наибольший ущерб российскому народу. По словам экспертов, со стороны Украины было бы справедливо добиваться урегулирования посредством дипломатии, однако недавно представитель украинских властей выступил с неприемлемым заявлением в адрес Китая.

Советник украинского президента Михаил Подоляк написал в субботу в Твиттере: "Китай может стать важным элементом глобальной системы безопасности, если примет правильное решение, поддержит коалицию цивилизованных стран и осудит российское варварство".

Этот украинский функционер допускает большую ошибку, полагая, что может читать нотации о том, что правильно, а что нет, Китаю — ведущей державе с большим международным влиянием. Подоляку и ему подобным украинским руководителям следует понять, что не только Китай, но и многие другие страны, обладающие международным и региональным влиянием, решили не следовать слепо американским курсом на санкции и не осуждать однобоко Россию. Среди них Индия, Турция, Южная Африка и Израиль. Это высокомерно и неразумно — принуждать нейтральные страны занимать сторону в конфликте. Это их оскорбляет и создает им ненужные проблемы, говорят эксперты.

Научный сотрудник Центра российских исследований Восточно-китайского педагогического университета Цуй Хэн (Cui Heng) рассказал в воскресенье Global Times, что на другие нейтральные страны Запад оказывает не такое сильное давление, поскольку США считают, что Китай намного важнее.

"США упорно пытаются заставить Китай взять курс на изоляцию России, а Подоляк обслуживает американские интересы, состоящие в давлении на Пекин", — отметил Цуй.

"Такие украинские чиновники, как Подоляк, готовы выступать в качестве американского инструмента, — сказал Цуй. — У них просто отсутствует самостоятельное мышление".

Благодаря помощи украинского правительства все китайские граждане были благополучно эвакуированы с территории Украины. Китай также оказывает гуманитарную помощь страдающему украинскому народу. Киев должен ценить здоровые дружественные связи с Китаем вместо того, чтобы следовать в русле американской политики, читать Пекину лекции и противодействовать независимой внешней политике КНР в отношениях с другими странами, говорят эксперты.

Авторы: Ян Шэн (Yang Sheng), Вань Хэнъи (Wan Hengyi)