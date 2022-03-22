США и Британия использовали Украину против России

Труд (Болгария): Россия спешит медленно

Сегодня на Украине Россия определяет не только будущее этой страны, но и свое, и всего мира, пишет "Труд". А США и Великобритания блокируют Европу и Москву в перманентном конфликте, считает автор. Им необходимо заняться своими внутренними проблемами, для этого противников нужно занять третьими силами. Украина как нельзя лучше подошла для этих целей.

Сенат США одобрил резолюцию, осуждающую президента Владимира Путина, членов Совета безопасности и вооруженные силы России за их "агрессивные действия против Украины".

Президент Байден назвал своего российского коллегу "военным преступником". В феврале прошлого года он называл его "убийцей", а в июне попросил о встрече в Швейцарии. Согласно легенде, на кольце царя Соломона было написано "И это пройдет".

Президент Билл Клинтон считал Путина "холодным, достаточно жестким, чтобы сохранить единство России". Для Джорджа Буша-младшего Путин – "холодный чувак"; при первой встрече он посмотрел ему в глаза, почувствовал его душу и сказал себе, что это "человек, глубоко преданный своей стране". Путин рассказал ему об уцелевшем в пожаре кресте, подаренном матерью. Налицо хорошая оперативная подготовка: он знал, что Буш глубоко религиозен. На другой встрече Буш сказал ему: "Владимир, ты хладнокровен".

22 года назад мы написали в "Мониторе" о только что вступившем в должность Путине следующее: "Безошибочно выстроенная линия поведения привела его к политической вершине… проверенный кадр в третьем поколении… вырос с представлением о себе как о будущем бойце тихого фронта… готов быть элементом машины, работающей в условиях конспирации, на грани закона, а порой и за его пределами". Человек, способный на протяжении долгого времени успешно придерживаться заранее выстроенной сложной линии поведения.

"Выполняющий миссию". "Довольно быстро поднявшийся на самые важные ступени лестницы к огромной власти, чтобы обратить на себя внимание влиятельных людей и узнать их получше". Его подготовили к роли лидера страны в опасный для России исторический период. Это не имеет ничего общего с демонизацией его как сумасшедшего, потерявшего связь с реальностью, с его образом патологического диктатора с несчастливым детством. С образом "наивно попавшегося в хитрую ловушку Байдена и уже проигравшего на Украине". Таким должен быть образ всеобщего врага!

В 1815 году Наполеона сослали на остров Эльба. Он бежал в Париж. В первый день газеты писали: "Корсиканское чудовище вырвалось из клетки"; на второй день – "Каннибал сошел на берег"; на третий – "Узурпатор вошел в Гренобль"; на четвертый – "Бонапарт занял Лион"; на пятый – "Наполеон приближается к столице"; и, наконец, "Его императорское величество Наполеон сегодня въехал в свой верный Париж, Vivat!". Регулировка скорости пропагандистской машины.

В 1941 году власти Болгарии восторженно приняли союзную Германию, а после 9 сентября 1944 с красными флагами встретили Красную Армию, проклинали гитлеризм и послали целую армию, чтобы разбить его. Так обстоят дела и в наше время – в соответствии с конъюнктурой кого-то сегодня прославляют, завтра проклинают, а потом опять приходится прославлять. Как тот человечек в конце 19 века, которого били за то, что он сперва кричал "Вперед, Стамболов!", потом "Прочь!", и, наконец, "Вперед, прочь, Стамболов!".

Конфронтация США с Россией и Китаем стала всеобъемлющей – экономической, технологической, идеологической, военной и политической. Холодная война возвращается в гибридном варианте — гораздо более сложном, с возрастающим риском перейти в горячую. Оказалось, что трем силам труднее справляться со своими разногласиями, чем двум. Особенно, когда у одного постоянно возникает соблазн дестабилизировать и провоцировать других.

Как оказалось, жгучее желание США отстоять свою благодатную гегемонию – самый болезненный вопрос для Вашингтона, ведь их глубинные и поверхностные элиты не видят иного варианта существования страны, как и возможностей для экономической конкуренции в условиях глобального рынка. Как им конкурировать, не нарушая безнаказанно договоренностей, не обкрадывая других, никого не отчитывая и не наказывая?

Как вести политику с другими странами, если США лишатся роли доброго мирового полицейского, вершащего правосудие и наводящего планетарный порядок? И в США напряженность растет вместе с инфляцией и ценами. Социальный хаос и троцкистское безумие продолжаются, в обществе, утратившем способность к борьбе и лишенном перспектив, царит анархия 2020 года. По сути США и Великобритания защищаются, блокируя Европу и Россию в перманентном конфликте.

Конфликты вокруг континентальных противников должны стать обыденностью. США займутся своими внутренними проблемами, в то время как противники будут заняты третьими силами. Как раз под рукой Тайвань и Украина, которую воспитывали в последние годы как "анти-Россию". После 2015 года ее глубоко антироссийски настроенная армия стала третьей по силе в Европе – и все для того, чтобы при конфликте с Россией к Украине присоединились европейские страны НАТО.

Джон Миршаймер, профессор политологии Чикагского университета, заявил: "Сейчас военная операция угрожает Украине уничтожением, она может перерасти в ядерный конфликт России и НАТО. Запад, особенно Америка, несут основную ответственность за этот кризис, начавшийся в феврале 2014 и 2008, когда администрация Джорджа Буша-младшего подтолкнула Альянс к заявлению о том, что Украина и Грузия "станут его членами". Российские лидеры сочли это решение экзистенциальной угрозой России и пообещали предотвратить ее".

Важнейшие сражения за интересы России, начиная с Полтавской битвы 1709 года, велись на украинской земле. Сегодня на Украине Россия определяет не только будущее Украины, но и будущее своей страны, и всего мира. Войну не ведут в обороне, учит Сунь-цзы. Устранение Путина – мелочь по сравнению с крахом политической системы Запада. Потеря Тайваня Соединенными Штатами гораздо важнее, чем его присоединение к Китаю.

В начале военной спецоперации российскими войсками 24 февраля этого года нет ничего удивительного – Киев неоднократно официально предупреждали. Также четко объяснили и причину – чтобы не допустить истребления украинской армией русских и граждан России в Донецкой и Луганской республиках. Все случилось после начала массированного ракетно-артиллерийского обстрела более чем стотысячной армии – Вашингтону было необходимо задействовать российские войска.

По приказу российского парламента и всех правящих элит, по решению президента Путина. Как "спецоперация", тем более что и Киев не объявляет войну – ведь это был бы повод прекратить подачу газа в Европу. По заявлениям Москвы, операция направлена на "демилитаризацию и денацификацию Украины". Первая цель в значительной степени достигнута - от военной инфраструктуры мало что осталось. Россия спешит медленно.

Денацификация только начинается – большинство "объектов" скрывается в городах с преимущественно русским населением – Мариуполе и Харькове. Людей используют как живой щит, их не выпускают по охраняемым "зеленым коридорам". Очевидно, операция превратится в контртеррористическую после ликвидации тающей украинской армии в ДНР и ЛНР. Российские войска не заходят в города, чтобы не было жертв среди населения и людям было где потом жить.

Украинские силы атакуют населенные пункты в ДНР и ЛНР запрещенными кассетными ракетами "Точка-У". В отчаянной попытке спровоцировать Москву на ответный удар с применением истребителей и дать НАТО повод вмешаться. Остервенелая русофобия в Европе достигла своего предела – после освобождения городов на востоке Украины обнаружились ужасающие подробности зверств бандеровцев на протяжении восьми лет.

Наблюдаются очевидные социально-психологические последствия в массовом сознании не только России и Украины, но и Европы. Европейцы уже сталкиваются с серьезными проблемами беженцев, у них хватает своих экономических проблем. Израиль ввел строгие ограничения для этих беженцев – его примеру последуют и в Европе.

А что болгарские политики? "Если будет война, мы будем воевать на стороне НАТО", - бодро заявлял Бойко Борисов (бывший премьер-министр Болгарии) в 2017 году, теперь снова машет кулаками. Остальные тоже такие воинственные?

Илия Илиев