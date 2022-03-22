Разработчик космического питания заявил о независимости производства от санкций

Санкции не отразятся на производстве питания для российских космонавтов — оно создается из отечественного сырья. Об этом сообщил директор НИИ пищеконцентратной промышленности и специальной пищевой технологии Виктор Добровольский, передает ТАСС со ссылкой на сообщение Роскосмоса.

«Никаких проблем нет. У нас полная автономность. Наше сырье и все продукты только отечественные. У нас в России для космического питания все есть», — приводит слова Добровольского Роскосмос в Telegram-канале.

Также в Роскосмосе напомнили, что основу рациона питания космонавтов составляют сублимированные продукты (из свежезамороженных продуктов в условиях вакуума удаляется влага). Таким образом сохраняются питательные вещества, микроэлементы, витамины, естественный запах, вкус и первоначальная форма. Сублимированные продукты можно хранить несколько лет. Часть блюд космонавтов составляют консервы.

Рационы питания поставляются на грузовых кораблях «Прогресс МС», а также на пилотируемых «Союзах МС».