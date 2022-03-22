Беспилотники готовятся к полетам в условиях городской среды

Дочерняя структура Ростеха, компания «Азимут», создала и успешно протестировала комплекс «Юпитер», предназначенный для организации движения беспилотников в условиях городской среды.

Испытания прошли на базе Инновационного центра «Сколково» в экспериментальной зоне городской авиамобильности, разрабатываемой при поддержке правительства Москвы. Технологическое решение будет востребовано при перевозке грузов при помощи дронов и создании системы аэротакси.

Комплекс средств автоматизации «Юпитер» поддерживает весь функционал, необходимый для планирования полетов беспилотников, информационного обеспечения полетов, регистрации, учета, идентификации, авторизации, геозонирования, наблюдения и мониторинга полетов, взаимодействия с органами ЕС ОрВД, выдает оповещения в случае отклонения от маршрута, опасного сближения с объектами инфраструктуры или другими летательными аппаратами.

Решение основано на другой разработке компании «Азимут» – системе управления воздушным движением «Галактика». Платформа сертифицирована и используется в составе десятков авиационных диспетчерских центров в России и за рубежом. В частности, платформа применяется как базовое технологическое решение для управления опытным районом применения беспилотных авиационных систем «Купол» в Томской области, сообщили в Ростехе.

«Комплекс разработанных нами решений является первым шагом к интеграции беспилотников в единое воздушное пространство России. Потенциал для ее применения очень широк: платформа поможет использовать дроны для доставки грузов, мониторинга городской инфраструктуры, жилищно-коммунального хозяйства и организации служб аэротакси. Мы намерены продолжить тестировать систему, дорабатывать ее в соответствии с запросами потенциальных заказчиков и расширять функционал», – сказал заместитель генерального директора АО «Азимут» Виктор Соломенцев.