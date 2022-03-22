ВВС Индии намерены закупить партию истребителей Су-30МКИ

ЦАМТО, 21 марта. Как сообщает издание Military Leaks, в ближайшее время командование ВВС Индии намерено заказать 12 дополнительных истребителей Су-30МКИ.

Ожидается, что запрос командования будет одобрен Советом по оборонным закупкам (DAC), возглавляемым министром обороны Раджнатхом Сингхом, в течение недели.

Как сообщает Airrecognition.com, закупка дополнительных Су-30МКИ необходима из-за того, что ВВС Индии по-прежнему испытывают нехватку современных истребителей. Численность истребительных эскадрилий в составе ВВС Индии сократилась до 30 по сравнению с санкционированными правительством 40. Несмотря на то, что в состав ВВС вошли две эскадрильи самолетов "Рафаль" французского производства, они по-прежнему эксплуатируют устаревшие истребители, включая модернизированные МиГ-21.

Для справки: 12 истребителей представляют собой две трети боевого состава эскадрильи.

Как сообщал ЦАМТО, начальный контракт стоимостью 1,462 млрд. долл., предусматривающий поставку ВВС Индии 40 истребителей Су-30, был подписан 30 ноября 1996 года. Первые самолеты версии Су-30К были переданы заказчику в 1997 году. В 1998 году МО Индии заказало 10 дополнительных самолетов Су-30К стоимостью 277 млн. долл. Все эти машины позднее были возвращены России и заменены на Су-30МКИ. В 2000 году было заключено соглашение стоимостью 3,5 млрд. долл., предусматривающее лицензионное производство 140 истребителей Су-30МКИ на предприятии компании Hindustan Aeronautics Limited (HAL) в Индии из машинокомплектов, поставленных из России. Позднее были заказаны дополнительные самолеты. Первый самолет версии Су-30МКИ российского производства был принят на вооружение ВВС Индии в 2002 году, а первый Су-30МКИ, собранный в Индии, – в 2004 году. Известно, что в общей сложности Индия заказала в России 272 Су-30МКИ, из которых 222 истребителя были собраны HAL на предприятии в Насике. HAL также осуществляет капитальный ремонт Су-30МКИ.

Ранее сообщалось, что стоимость 12 дополнительных Су-30МКИ составит 107,3 млрд. рупий (1,47 млрд. долл.). Эти самолеты заменят Су-30МКИ, которые были потеряны ВВС Индии в различных летных происшествиях.