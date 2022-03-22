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ЦАМТО

Ростех разработал систему организации движения беспилотников для городских условий

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Эмблема госкорпорации "Ростех"
Эмблема госкорпорации "Ростех".
Источник изображения: © РИА Новости / Наталья Селиверстова

ЦАМТО, 21 марта. Дочерняя структура Ростеха, компания "Азимут", создала и успешно протестировала комплекс "Юпитер", предназначенный для организации движения беспилотников в условиях городской среды.

Испытания прошли на базе Инновационного центра "Сколково" в экспериментальной зоне городской авиамобильности, разрабатываемой при поддержке правительства Москвы. Технологическое решение будет востребовано при перевозке грузов при помощи дронов и создании системы аэротакси.

Комплекс средств автоматизации "Юпитер" поддерживает весь функционал, необходимый для планирования полетов беспилотников, информационного обеспечения полетов, регистрации, учета, идентификации, авторизации, геозонирования, наблюдения и мониторинга полетов, взаимодействия с органами ЕС ОрВД, выдает оповещения в случае отклонения от маршрута, опасного сближения с объектами инфраструктуры или другими летательными аппаратами.

Решение основано на другой разработке компании "Азимут" – системе управления воздушным движением "Галактика". Платформа сертифицирована и используется в составе десятков авиационных диспетчерских центров в России и за рубежом. В частности, платформа применяется как базовое технологическое решение для управления опытным районом применения беспилотных авиационных систем "Купол" в Томской области.

"Комплекс разработанных нами решений является первым шагом к интеграции беспилотников в единое воздушное пространство России. Потенциал для ее применения очень широк: платформа поможет использовать дроны для доставки грузов, мониторинга городской инфраструктуры, жилищно-коммунального хозяйства и организации служб аэротакси. Мы намерены продолжить тестировать систему, дорабатывать ее в соответствии с запросами потенциальных заказчиков и расширять функционал", – сказал заместитель генерального директора АО "Азимут" Виктор Соломенцев.

В ходе испытаний комплекс средств автоматизации "Юпитер" успешно отработал взаимодействие с дронами производства компании "АэроДронСервис". Наблюдение за беспилотниками осуществлялось с использованием сети мобильной связи 5G, организованной партнером Фонда Сколково НП ГЛОНАСС и Сколтех.

"Использование дронов для решения городских задач является исключительно актуальным в условиях возрастающих потребностей по доставке грузов, аэротакси, мониторинга. Разрабатываемые и тестируемые в рамках создания среды городской аэромобильности решения позволят организовать эффективное использование воздушного пространства дронами, оперативно получать разрешения на выполнение полетов, аэронавигационную и метеорологическую информацию, а также наблюдать и управлять дронами через сеть связи 5G, предупреждать столкновения дронов", – отметил вице-президент фонда "Сколково" Алексей Беляков.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте ГК "Ростех".

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