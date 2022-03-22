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WarSpot

Бразильцы вооружаются новыми винтовками

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Источник изображения: warspot.ru

Бразильская армия начала процесс перевооружения стрелковым оружием. 19 марта, портал thefirearmblog.com сообщил о том, что компания IMBEL поставила первую партию из 50 единиц винтовок IA2 калибра 7,62×51 мм в Центр оценки армии Бразилии (CAEx) для всесторонних испытаний.

В феврале этого года сотрудники Производственного управления бразильской армии посетили завод IMBEL, чтобы оценить первую из новых винтовок и осмотреть производственные мощности. Винтовки были заказаны в рамках Армейской стратегической программы Бразильской армии.

Винтовка IA2 в калибре 7,62×51 мм

Источник изображения: thefirearmblog.com

IA2 калибра 7,62×51 мм уже прошла базовые испытания. Ранее этот же процесс завершен для IA2 калибра 5,56×45 мм, и винтовки уже начали поступать на вооружение. В войска IA2 поставляется в нескольких модификациях: карабин (с укороченным стволом), а также полноразмерная и снайперская винтовки. В бразильской армии IA2 заменит бельгийскую автоматическую винтовку FN FAL, принятую на вооружение ещё в 1964 году и производившуюся по лицензии компанией Brazilian Armaments Industry (IMBEL).

IA2, по сути, является модернизацией FN FAL с тем же механизмом блокировки, измененной газовой системой поршня и некоторыми другими внутренними изменениями. Эргономика улучшена за счет складного и телескопического полимерного приклада и нового цевья с планками Пикатинни на 3, 6 и 9 часах. Версия 5,56×45 мм использует магазины стандарта STANAG, тогда как винтовка в калибре 7,62×51 мм совместима с магазинами от FN FAL.

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Страны
Бразилия
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