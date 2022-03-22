Китайцы о претензиях НАТО из-за Украины: Америка на все отвечает бомбами

South China Morning Post (Китай): после того, как глава НАТО указал Пекину на "обязательства" перед Украиной, Китай напомнил о том, кто бомбил его посольство в Белграде

В ответ на заявление главы НАТО о том, что Китай должен осудить действия Москвы на Украине, Пекин напомнил о бомбовом ударе, который более двух десятилетий назад силы альянса нанесли по китайскому посольству в бывшей Югославии, пишет SCMP.

Миссия КНР при Евросоюзе заявила, что китайский народ способен разделить страдания других народов, потому что "мы никогда не забудем, кто бомбил наше посольство". Таким образом представители миссии напомнили о действиях НАТО в бывшей Югославии.

Ранее глава НАТО заявил, что как у члена Совбеза ООН у Китая есть обязательства по сохранению и укреплению международного права.

Дипломатическая миссия КНР при Евросоюзе заявила в четверг, 17 марта, что китайский народ в полной мере способен разделить страдания других народов, "потому что мы никогда не забудем, кто бомбил наше посольство в Федеративной Республике Югославия".

"Нам не нужны лекции о справедливости от нарушителя международного права, – продолжили представители миссии. – Будучи пережитком холодной войны и крупнейшим в мире военным альянсом, НАТО продолжает расширять свою географию и спектр операций. Какую роль она сыграла в обеспечении мира и глобальной стабильности? НАТО стоит об этом задуматься".

В своем заявлении миссия КНР упомянула о военной операции НАТО в Югославии в 1999 году. Тогда на китайское посольство в Белграде упало пять американских бомб. Погибли трое китайских журналистов.

Позже Билл Клинтон, который тогда занимал пост президента США, принес свои извинения за бомбовый удар, пояснив, что это было случайностью. Между тем китайское правительство заявило, что тот удар представлял собой "варварский акт".

Позже Соединенные Штаты согласились выплатить компенсации жертвам авиаудара и членам их семей, а также заплатить Китаю за нанесенный посольству ущерб. Пекин, в свою очередь, согласился компенсировать Вашингтону тот ущерб, который был нанесен американскому имуществу во время масштабных антиамериканских протестов, начавшихся в Китае после удара.

Опубликованное 17 марта заявление миссии КНР стало ответом на комментарии генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, сказавшего, что НАТО "пристально следит" за признаками того, поддерживает ли Китай Россию.

"Китай должен присоединиться к остальному миру и решительно осудить Россию", – заявил Столтенберг в среду, 16 марта.

Западные страны внимательно следят за укрепляющимися связями Китая и России – особенно после совместного заявления этих двух стран, опубликованного в начале февраля.

В Соединенных Штатах появляются сообщения, что Пекину было известно о планах Москвы. Пекин отверг эти сообщения, назвав их ложью, призванной переложить вину на Китай.

Вашингтон также предупредил, что Китай может столкнуться с негативными последствиями. Пекин ответил, что санкции не помогут урегулировать этот кризис.

Тедди Н (Teddy Ng)

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Комментарии читателей

Reality L.

Америка просто сбрасывает бомбы. Таков ее ответ на все.

Dex M.

А этот глава НАТО из Норвегии вообще знал, что НАТО бомбила китайское посольство в Югославии?

Joey S. ответил Dex M.

А вы как думаете? Госпожа министр иностранных дел Великобритании даже не знала, что Ростов-на-Дону – это российский город. На недавней встрече в Москве она подчеркнула, что Соединенное Королевство никогда не признает суверенитет России над Ростовом-на-Дону. Ха-ха!

Ooi Jin W.

Западный мир не понимает менталитет восточного мира. Если вы чего-то хотите, попросите вежливо. Худшее, что вы можете сделать, – начать с угроз и нотаций. Кроме того, старые связи тоже очень важны. Связи необходимо выстраивать, и на это могут потребоваться годы. Деловые отношения, которые предпочитают налаживать Трамп и Запад в целом, не работают. Поймите это, и тогда вам станет ясно, что вы не сможете получить от Китая помощи здесь и где-либо еще, если вы не учитываете его интересы.

Red Panda

Если где-то во Вселенной есть инопланетяне и они наблюдают за нашей планетой последние 100 лет, то они должны были прийти к такому выводу: Первую мировую войну спровоцировал Запад, Вторую мировую войну спровоцировал Запад. Сегодняшнюю ситуацию тоже спровоцировал Запад.

George K.

Давайте обратим внимание на факты. Эту ситуацию на Украине разожгли не Китай, не Индия, не страны АСЕАН, не Африка и не Латинская Америка. Этот кошмар спровоцировали Соединенные Штаты и Запад, которые не восприняли всерьез предупреждения России касательно неприемлемости расширения НАТО к границам России. Именно они заставили Россию нажать на спусковой крючок, чтобы остановить расширение НАТО. Соединенные Штаты и Запад допустили стратегическую ошибку, долгое время толкая Россию к тесному сотрудничеству с Китаем, вместо того чтобы принять ее в европейскую сферу, чего Россия хотела с момента падения Берлинской стены в 1989 году. Украина – это лишь пешка в игре Соединенных Штатов против России <…>

Kok Chun C.

В Европе воцарится мир, если НАТО останется в Западной Европе, а Восточная Европа будет состоять из нейтральных государств.

Double o S.

Соединенные Штаты гордятся тем, что они спасли мир от Второй мировой войны. Теперь они пытаются спасти мир от третьей мировой. Только все выглядит так, будто именно Соединенные Штаты разжигают третью мировую.

Michael K.

НАТО не в том положении, чтобы диктовать Китаю, что ему делать. У НАТО не слишком чистые руки. Этот альянс не имеет права учить других.

Li Chee K.

А разве не странно, что глава НАТО и Евросоюз не пытаются надавить на Индию – их союзницу по альянсу QUAD – и заставить ее осудить Россию. Ведь у Индии тоже крепкие отношения с Россией, а недавно она даже купила у Москвы военные самолеты.

Li Chee K.

Китай здорово ответил! Миссии КНР нужно было еще напомнить о незаконном вторжении в Ирак и спросить, почему НАТО не осудила за это вторжение Соединенные Штаты и Великобританию.

Wanna T.

Соединенные Штаты и НАТО – причина того, что происходит сейчас на Украине. Китай должен твердо стоять на своем и придерживаться того, во что он верит.

Alistair C.

У НАТО есть обязательство укреплять мир и безопасность по всей Европе. Пока посредством своей экспансионистской политики альянс достигает обратного эффекта.