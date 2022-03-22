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Рогозин рассказал о биооружии Украины

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Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.
Источник изображения: © Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в своем Telegram-канале сообщил, что тестируемое на Украине биологическое оружие способно действовать выборочно на представителей определенного этноса.

Руководитель госкорпорации заметил, что вопросы окружения России биолабораториями США не являются новостью. Рогозин подчеркнул, что на территории Украины тестируется «этническое оружие», которое может действовать выборочно на определенный этнос — например, на представителей народов России.

«Это оружие воздействует как на репродуктивную функцию женщин определенной национальности, так и в целом на иммунную систему конкретного этноса, вызывая аллергии, непереносимость по отношению к традиционной пище и подверженность заболеваниям», — рассказал он. По словам руководителя «Роскосмоса», применение данного оружия может привести к поражению и ослаблению иммунитета конкретной нации и «вымиранию без воздействия войн».

Рогозин отметил, что Правительственная комиссия по вопросам биологической и химической безопасности, которую он возглавлял с марта 2017 по апрель 2018 года, неоднократно рассматривала проблемы размещения американских биолабораторий рядом с границей России.

В середине марта микробиолог, бывший член комиссии по биологическому и химическому оружию ООН Игорь Никулин заявил, что Украина превратилась в «суперполигон» США для отработки производства биологического оружия. По словам эксперта, новейшие технологии отрабатываются на людях, животных и растениях.

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