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ТАСС

Крейсер "Адмирал Нахимов" в ходе модернизации получит оружие четвертого поколения

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Атомный крейсер «Адмирал Нахимов»
Атомный крейсер «Адмирал Нахимов».
Источник изображения: ТАСС

Работы на корабле выполняются с соблюдением сроков генерального графика, отметили в Объединенной судостроительной корпорации

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Тяжелый атомный ракетный крейсер проекта 11442М (шифр "Орлан") "Адмирал Нахимов" в рамках модернизации и ремонта на предприятии "Севмаш" (входит в Объединенную судостроительную корпорацию, ОСК) взамен устаревших систем получит образцы вооружения четвертого поколения. Об этом ТАСС сообщили в ОСК по случаю 15-летия создания корпорации.

"В части дальнейшей перспективы службы данного корабля устаревшие системы и комплексы будут заменены на современные образцы вооружения и военной техники, которые по своим характеристикам соответствуют облику корабля четвертого поколения - флагмана флота", - сказали в холдинге.

В ОСК отметили, что сейчас работы на корабле выполняются с соблюдением сроков генерального графика. Первый выход в море на испытания планируется после завершения всего комплекса швартовных испытаний.

"После завершения ремонта Военно-морской флот России получит новый современный корабль, способный с гордостью демонстрировать флаг во всех оперативно важных районах Мирового океана", - подчеркнули в корпорации.

Крейсер находился в ремонте с 1999 года. Реальные работы на нем ведутся с 2013 года. Главный результат модернизации - заметное усиление ударной мощи крейсера. Он будет нести, в частности, 10 универсальных корабельных стрельбовых комплексов на восемь крылатых ракет "Калибр-НК" или "Оникс". В будущем корабль получит гиперзвуковые ракеты "Циркон".

ОСК - крупнейший судостроительный холдинг России, обеспечивает 80% объема отечественного судостроения. ОСК создана в соответствии с указом президента РФ от 21 марта 2007 года. По данным сайта корпорации, в нее входит 45 организаций, включая проектно-конструкторские бюро, научно-исследовательские центры, верфи, судоремонтные и машиностроительные предприятия.

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Страны
Россия
Продукция
3М-54
Club-N
Компании
ОСК
Севмаш
Проекты
1144 Орлан
ГЗЛА
Калибр КР
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