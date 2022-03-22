Компания Fincantieri поставила ВМС Италии головной многоцелевой патрульный корабль PPA

ЦАМТО, 21 марта. Компания Fincantieri 18 марта объявила о передаче ВМС Италии головного многоцелевого патрульного корабля прибрежной зоны PPA (Pattugliatore Polivalente D’Altura), P430 "Паоло Таон ди Ревель".

Церемония состоялась на предприятии в Муджиано (Специя).

Корабли PPA строятся на предприятиях Fincantieri в Рива-Тригосо (Генуя) и Муджиано в рамках программы восстановления ВМС Италии. Как планируется, последний из них будет поставлен ВМС Италии в 2026 году.

Как сообщал ЦАМТО, строительство кораблей PPA осуществляется Fincantieri в рамках реализуемой с начала 2015 года программы восстановления ВМС Италии, общая стоимость которой оценивается в 5,4 млрд. евро (5,8 млрд. долл.).

Контракты на постройку одного корабля обеспечения LSS и 6 патрульных кораблей PPA (с опционом еще на четыре) в мае 2015 года были подписаны от имени ВМС Италии европейской Организацией по сотрудничеству в области вооружений (OCCAR – Organisation Conjointe de Cooperation en Matiere d'Armement) с консорциумом RTI (Raggruppamento Temporaneo di Impresa), сформированным Fincantieri и подразделением Selex ES компании Finmeccanica. В ноябре 2015 года OCCAR заключила с RTI контракт на поставку седьмого корабля PPA, реализовав первый опцион к базовому соглашению.

Спуск на воду головного корабля PPA, P430 "Паоло Таон ди Ревель" (Paolo Thaon di Revel), состоялся в июне 2019 года. К настоящему времени спущены на воду четыре корабля. В стадии постройки находятся еще три. Предполагается, что по одному PPA будут переданы ВМС Италии ежегодно в период 2022-2026 гг., за исключением 2024 года, когда будут поставлены два корабля.

Как планируется, 7 кораблей PPA будут выполнены в трех различных конфигурациях, водоизмещение которых будет варьироваться от 5830 до 6270 тонн. Две единицы будут построены в полной боевой конфигурации (Full Combat). Они будут оснащены БИУС компании Selex ES, двумя дистанционно управляемыми 25-мм артиллерийскими установками, ЗРК SAAM ESD PPA (на базе ЗУР "Астер-15/30"), ПКР "Тесео" (Teseo) компании MBDA, крылатыми ракетами, легкими и тяжелыми торпедами WASS.

Три корабля будут выполнены в конфигурации "Легкая Плюс" (Light Plus), вооруженной только артиллерийской установкой и ЗРК.

Два корабля в конфигурации "Легкая" (Light) будут вооружены только артиллерийскими системами.

Длина переданного ВМС Италии корабля PPA составляет 143 м. Он оснащен комбинированной силовой установкой типа CODAG, включающей два дизельных двигателя MTU 20V800 M91L мощностью по 10 мВт и ГТД LM2500+G4 производства Avio Aero/GE Marine Solutions. Максимальную скорость хода составляет до 32 узлов, экипаж – 135 человек. На борту может быть размещена 11-метровая скоростная шлюпка RHIB (Rigid Hull Inflatable Boat).