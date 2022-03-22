Войти
ЦАМТО

Компания Fincantieri поставила ВМС Италии головной многоцелевой патрульный корабль PPA

301
0
0
Источник изображения: Фото: marineinsight.com

ЦАМТО, 21 марта. Компания Fincantieri 18 марта объявила о передаче ВМС Италии головного многоцелевого патрульного корабля прибрежной зоны PPA (Pattugliatore Polivalente D’Altura), P430 "Паоло Таон ди Ревель".

Церемония состоялась на предприятии в Муджиано (Специя).

Корабли PPA строятся на предприятиях Fincantieri в Рива-Тригосо (Генуя) и Муджиано в рамках программы восстановления ВМС Италии. Как планируется, последний из них будет поставлен ВМС Италии в 2026 году.

Как сообщал ЦАМТО, строительство кораблей PPA осуществляется Fincantieri в рамках реализуемой с начала 2015 года программы восстановления ВМС Италии, общая стоимость которой оценивается в 5,4 млрд. евро (5,8 млрд. долл.).

Контракты на постройку одного корабля обеспечения LSS и 6 патрульных кораблей PPA (с опционом еще на четыре) в мае 2015 года были подписаны от имени ВМС Италии европейской Организацией по сотрудничеству в области вооружений (OCCAR – Organisation Conjointe de Cooperation en Matiere d'Armement) с консорциумом RTI (Raggruppamento Temporaneo di Impresa), сформированным Fincantieri и подразделением Selex ES компании Finmeccanica. В ноябре 2015 года OCCAR заключила с RTI контракт на поставку седьмого корабля PPA, реализовав первый опцион к базовому соглашению.

Спуск на воду головного корабля PPA, P430 "Паоло Таон ди Ревель" (Paolo Thaon di Revel), состоялся в июне 2019 года. К настоящему времени спущены на воду четыре корабля. В стадии постройки находятся еще три. Предполагается, что по одному PPA будут переданы ВМС Италии ежегодно в период 2022-2026 гг., за исключением 2024 года, когда будут поставлены два корабля.

Как планируется, 7 кораблей PPA будут выполнены в трех различных конфигурациях, водоизмещение которых будет варьироваться от 5830 до 6270 тонн. Две единицы будут построены в полной боевой конфигурации (Full Combat). Они будут оснащены БИУС компании Selex ES, двумя дистанционно управляемыми 25-мм артиллерийскими установками, ЗРК SAAM ESD PPA (на базе ЗУР "Астер-15/30"), ПКР "Тесео" (Teseo) компании MBDA, крылатыми ракетами, легкими и тяжелыми торпедами WASS.

Три корабля будут выполнены в конфигурации "Легкая Плюс" (Light Plus), вооруженной только артиллерийской установкой и ЗРК.

Два корабля в конфигурации "Легкая" (Light) будут вооружены только артиллерийскими системами.

Длина переданного ВМС Италии корабля PPA составляет 143 м. Он оснащен комбинированной силовой установкой типа CODAG, включающей два дизельных двигателя MTU 20V800 M91L мощностью по 10 мВт и ГТД LM2500+G4 производства Avio Aero/GE Marine Solutions. Максимальную скорость хода составляет до 32 узлов, экипаж – 135 человек. На борту может быть размещена 11-метровая скоростная шлюпка RHIB (Rigid Hull Inflatable Boat).

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Италия
Продукция
LM2500
М-91
Компании
Fincantieri
Leonardo
MBDA
OCCAR
Проекты
Aster ЗУР
Похожие новости
16.02.2022
На верфи Fincantieri спущен на воду четвертый многоцелевой патрульный корабль PPA для ВМС Италии
27.09.2021
Начались испытания третьего многоцелевого патрульного корабля PPA ВМС Италии
18.11.2019
Головной итальянский корабль типа РРА в море
20.02.2017
Начата постройка головного итальянского боевого корабля типа РРА
10.12.2012
Многоцелевой фрегат класса FREMM
03.04.2012
Спущен на воду второй фрегат типа FREMM для ВМС Италии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 22.03 05:21
  • 20188
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 22.03 03:38
  • 4
Спецоперация России: повстанческое движение на Украине
  • 22.03 03:37
  • 22
Влияние санкций на российскую промышленность полупроводников
  • 21.03 23:07
  • 14
Экс-командующий выступает за увеличение численности ВДВ
  • 21.03 22:06
  • 4097
Оценка Советского периода в истории России.
  • 21.03 12:14
  • 2
Названо пригодное для войны против США оружие России
  • 21.03 05:44
  • 245
В США удивились размерам Су-75
  • 20.03 16:09
  • 1203
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 19.03 20:11
  • 1
НАСА впервые запустит сверхтяжелую ракету SLS в мае
  • 19.03 19:19
  • 18
Россия использует пропаганду как средство войны против Запада - британский генерал
  • 19.03 18:52
  • 3
Переговорщики, возможно, вышли на мирный план, основанный на нейтралитете Киева
  • 19.03 07:56
  • 37
Предложения воскрешения самолетов Ту-204 и Ту-334
  • 19.03 07:30
  • 1
Почему «невидимые» самолеты видны на радарах и зачем тогда весь этот «стелс»
  • 19.03 02:28
  • 3
Власти РФ придумали способ ввозить санкционную электронику
  • 18.03 22:04
  • 37
Япония запросила нового мирового порядка