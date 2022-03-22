ФСБ России предупредила о минной опасности в западной части Черного моря

ЦАМТО, 21 марта. Вооруженные силы Украины в очередной раз демонстрируют полное игнорирование основ международного права и пренебрежение человеческими жизнями, в том числе и граждан государств Европейского союза.

Как сообщила пресс-служба ФСБ, после начала проведения Российской Федерацией специальной военной операции, ВМС Украины осуществили постановку минных заграждений на подходах к портам Одесса, Очаков, Черноморск и Южный (около 420 мин устаревших типов ЯМ (якорная мина) и ЯРМ (якорная речная мина), произведенных в первой половине XX века). При наступлении штормовых условий стали происходить обрывы тросов (минрепов), соединяющих мины с донными якорями. Мины под воздействием ветра и течения свободно перемещаются (дрейфуют) в западной части Черного моря. Обрыв минрепов говорит о неудовлетворительном техническом состоянии мин.

При этом в соответствии Конвенцией о постановке подводных, автоматически взрывающихся от соприкосновения мин, воспрещается ставить закрепленные на якорях, автоматически взрывающиеся от соприкосновения мины, которые становятся особенно опасными, когда срываются со своих минрепов.

Учитывая, что из районов перечисленных украинских портов преобладают поверхностные течения южного направления, не исключается возможность дрейфа сорванных мин в пролив Босфор и далее в моря Средиземноморского бассейна.

С учетом минной опасности Черноморский флот ВМФ России опубликовал соответствующее прибрежное предупреждение №116 от 18 марта 2022 г.