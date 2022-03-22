Командующий Северным флотом поздравил моряков-подводников с профессиональным праздником

ЦАМТО, 21 марта. Командующий СФ Герой России адмирал Александр Моисеев и губернатор Мурманской области Андрей Чибис 19 марта лично поздравили экипаж РПКСН "Князь Олег", принятого в состав ВМФ России в конце прошлого года, и всех моряков-подводников со 116-й годовщиной отечественного подводного флота.

Командующий Северным флотом отметил, что профессия подводника по праву считается одной из самых сложных в военно-морском деле, а освоение и развитие атомного подводного флота всегда были сопряжены с большим риском.

Адмирал Александр Моисеев подчеркнул, что подводники-североморцы успешно решают задачи по поддержанию в высокой степени боевой готовности морских стратегических ядерных сил, основу которых составляют атомные ракетные подводные крейсеры Северного флота с баллистическими ракетами, а также сил общего назначения – многоцелевых атомных и дизель-электрических подводных лодок.

"Подводные силы Северного флота уверенно смотрят в будущее, планомерно и целенаправленно развиваются", – заявил командующий Северным флотом в своем поздравлении. – "Совершенствуется система базирования атомных подводных лодок. На вооружение приходят корабли четвертого поколения. Флот принимает активное участие в их испытаниях и освоении".

Полный текст поздравления опубликован в газете Северного флота "На страже Заполярья".

Профессиональный праздник – День моряка-подводника был установлен приказом Главкома ВМФ в 1996 году на основе Указа последнего российского императора Николая Второго от 1906 года о выделении подводных лодок в самостоятельный класс кораблей. По новому стилю этот указ был подписан 19 марта, сообщает пресс-служба Северного флота.