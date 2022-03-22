На выставке "Экспотехностраж-2022" показали аэростат "Око" для высотного наблюдения

Аппарат может с рабочей высоты от 200 м максимально приближать изображение любых объектов, позволяя, например, опознать человека по лицу

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Комплекс высотного наблюдения на базе привязного аэростата "Око" представили сотрудники Росгвардии в ходе заключительного дня международной выставки передовых технологий обеспечения безопасности личности, общества и государства "Экспотехностраж-2022", которая прошла в Санкт-Петербурге. Об этом в понедельник журналистам сообщили в пресс-службе компании "Экспофорум", организовавшей мероприятие.

"Сотрудники Росгвардии представили комплекс высотного наблюдения на базе привязного аэростата "Око", предназначенный для ведения наблюдения с воздуха во время массовых мероприятий и позволяющий передавать оператору общую панорамную картину", - говорится в пресс-релизе.

Отмечается, что в рамках демонстрационной программы представители ведомства рассказали посетителям о принципах работы и технических возможностях комплекса.

"Он оснащен видеокамерой высокого разрешения, способной с рабочей высоты от 200 м максимально приближать изображение любых объектов, позволяя опознать человека по лицу", - пояснили в пресс-службе "Экспофорума". Там также добавили, что для управления комплексом предусмотрен специальный автомобиль, откуда оператор может манипулировать видеокамерой, записывать с ее помощью видео и передавать его заинтересованным службам.

Выставка "Экспотехностраж-2022", проходившая в павильонах КВЦ "Экспофорум" в Санкт-Петербурге, завершила работу 18 марта. Свою продукцию в дни мероприятия продемонстрировали крупные российские компании, в числе которых группа компаний "Калашников" и "Рособоронэкспорт".