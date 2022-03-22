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ТАСС

Летчики вертолетов Ми-24 эвакуировали экипаж Ка-52, поврежденного в ходе высадки десанта

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Вертолет Ка-52 "Аллигатор"
Вертолет Ка-52 "Аллигатор".
Источник изображения: © Сергей Бобылев/ТАСС

В ведомстве пояснили, что летный состав выполнял задачи по сопровождению передовой команды вертолетов Ми-8 с личным составом подразделений ВДВ для высадки на одном из аэродромов

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Минобороны РФ опубликовало интервью с летчиками группы вертолетов Ми-24, которые эвакуировали экипаж вертолета Ка-52, поврежденного в ходе обеспечения высадки тактического десанта.

В ведомстве пояснили, что летный состав армейской авиации в составе группы ударных вертолетов выполнял задачи по сопровождению передовой команды вертолетов Ми-8 с личным составом подразделений Воздушно-десантных войск для высадки на одном из аэродромов.

"При пролете Днепра по нам открыли плотный, сильный огонь. Стреляли "Стингерами", было совершено порядка 14-15 пусков. При подходе к аэродрому поняли, что будет плотный, жесткий огонь, поскольку по аэродрому никаких ударов не наносилось, мы были первыми, кто туда пришли", - рассказал летчик Ми-24 Олег Есман.

По его словам, при первом же заходе экипажи применили тактику, отработанную советскими летчиками еще в Афганистане - восемь вертолетов разделились на два звена по четыре машины, замкнули площадь полтора километра и начали зачистку аэродрома для обеспечения высадки десанта.

Летчик рассказал, что на подходе к аэродрому по машине с минимальной дистанции была выпущена ракета ПЗРК Stinger, ему удалось выполнить маневр и увести вертолет от прямого попадания, ракета взорвалась в районе хвостовой балки. В результате была нарушена работа систем управления, произошел отказ приборов. Оценив повреждения, Есман решил продолжить выполнение поставленной задачи в составе группы, несмотря на плотный огонь подразделений ВСУ со всех направлений.

Прикрывая десант

Ведомый экипаж майора Артема Соколова визуально обнаружил место пуска ракеты ПЗРК по ведущему и уничтожил расчет противника, а ведущий группы Есман уничтожил обнаруженные зенитную установку и БТР противника.

В Минобороны отметили, что в течение 7 минут группа ударных вертолетов полностью подавила все выявленные огневые позиции ВСУ, обеспечив безопасную высадку тактического десанта.

"При выходе на боевой курс увидел точку пуска ракеты ПЗРК и при отходе ведущего с боевого курса, так как по нему сработала ракета, выполнил маневр и уничтожил расчет ПЗРК пушкой. Далее работали звеном, встали в огненную карусель. Тем самым внесли сумятицу в силы противника. В результате при подходе десантной группы никакого огневого воздействия противника уже не происходило", - рассказал летчик Ми-24 Соколов.

По его словам, во время десантирования в лесистой местности был обнаружен замаскированный минометный расчет противника, который готовился открыть минометный огонь. Он уничтожил его, применив неуправляемые авиационные ракеты.

"Прикрывая высадку десанта, один из ведомых из состава группы вертолетов Ми-24 успешно эвакуировал экипаж ударного вертолета Ка-52, совершившего вынужденную посадку после повреждения в непосредственной близости от аэродрома", - рассказали в Минобороны.

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Страны
Афганистан
Россия
Продукция
Stinger
Ка-52
Ми-24
Ми-8
Компании
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