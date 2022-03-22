Только Украина и США не осудили нацизм в ООН. И вот почему

Le Monde (Франция): почему Украина и США проголосовали против резолюции ООН, осуждающей нацизм

В декабре 2021 года против резолюции ООН о борьбе с героизацией нацизма проголосовали только США и Украина, напоминает Le Monde. Выступление Вашингтона и Киева против рассматривается как непоследовательное поведение и как признание неонацистских симпатий режима Зеленского. Однако реальность, скрывающаяся за этим голосованием, гораздо сложнее, утверждает автор статьи.

С 2012 года Россия вносит на рассмотрение ООН резолюцию, осуждающую героизацию нацизма. Западные страны обвиняют Кремль в манипулировании историей с целью оправдания своего экспансионизма.

ООН и НАТО ведут "двойной дискурс" по поводу нацизма, отмечает с осуждением France-Soir. В подтверждение своей точки зрения издание приводит в качестве примера голосование, проведенное в конце 2021 года на Генеральной Ассамблее ООН по вопросу борьбы с героизацией нацизма. К этому вопросу часто обращаются в окружении Путина.

21 декабря 2021 года резолюция ООН о борьбе с героизацией нацизма, неонацизма и других проявлений расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и нетерпимости была поддержана 130 государствами. Против проголосовали США и Украина, 49 стран воздержались от голосования.

В то время как Кремль объясняет операцию на Украине "денацификацией" страны, выступление Вашингтона и Киева против этой резолюции рассматривается как непоследовательное поведение, даже как признание неонацистских симпатий режима Владимира Зеленского. Реальность, скрывающаяся за этим голосованием, гораздо сложнее.

Российская резолюция разделяет ООН с 2012 года

Ежегодно с 2012 года Россия вносит на рассмотрение ООН резолюцию против героизации нацизма. Этот ни к чему не обязывающий документ общего характера призывает к бдительности перед лицом современных форм ксенофобии и реабилитации Третьего рейха.

Каждый год эта резолюция принимается подавляющим большинством голосов. Однако почти все страны НАТО, в том числе Европейский союз, и Франция в том числе, воздерживаются, а небольшая горстка государств голосует против: Канада и Палау в самом начале, Украина с 2014 года и США постоянно.

По всей видимости содержание этого текста было согласовано. Однако в 2017 году ООН сообщила о начале "горячих дебатов", и итоги голосования регулярно вызывают разочарование и чувство сожаления у России.

Страны, выступающие против этой резолюции, утверждают, что они ни в коей мере не защищают Третий рейх. "Мы подтверждаем наше самое решительное осуждение всех форм нацизма, неонацизма и нетерпимости", — заявила Украина в 2019 году, напомнив, что 8 миллионов украинцев погибли во время нацистской оккупации. США, со своей стороны, заявили в 2020 году, что присоединяются к международному сообществу в осуждении героизации нацизма и всех форм расизма, ксенофобии, дискриминации и нетерпимости.

Страх перед политизацией истории

Нацизм занимает центральное место в официальной российской историографии, которую Владимир Путин продвигает с 2000 года с помощью семи законов о памяти. Вторая мировая война, называемая со сталинских времен Великой отечественной войной, переписана на манихейский лад, представляя СССР как нацию, героически победившую нацизм, даже несмотря на скрытые деяния советской армии, например, расправу над тысячами офицеров, в том числе польских, под Катынью в июне 1940 года.

Анализируя причины канадского "нет", Гилель Нойер, исполнительный директор UN Watch, правозащитной неправительственной организации, контролирующей работу ООН, объяснил в 2015 году, что резолюцию России следует интерпретировать как часть риторической войны, в которой "все, что не относится к русскому национализму, дискредитируется под ярлыком фашизма или приравнивается к сотрудничеству с нацистами во время Второй мировой войны".

В настоящее время Москва выдвигает весьма серьезное обвинение в "нацизме" не только тем, кто привержен гитлеровской доктрине, но тем, кто проявляет хоть немного симпатии к атлантизму. Это обвинение регулярно использовалось против соседних государств, таких как страны Балтии в 2007 и 2013 годах или Украина. Поэтому эти страны рассматривают российскую резолюцию как угрозу. В 2014 году Литва осудила "оскорбительный" шаг, исходящий от страны, которая жестоко атакует соседние страны, вторгаясь в Грузию в 2008 году или в Крым в 2014 году. "Россия пытается атаковать страны Балтии и написать историю по-своему", — сетовал в 2020 году министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс.

Европейский Союз воздерживается от голосования каждый год в знак солидарности со своими государствами-членами и странами-союзниками, граничащими с Россией. В 2020 году министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан обосновал эту дипломатическую позицию, осудив российскую резолюцию в ООН как "упрощенное заявление, призванное разделить европейцев, приравняв к нацистскому режиму всех противников советских сил. Оно сводит борьбу с расизмом к вопросам памяти, связанным со Второй мировой войной, о которой Россия имеет искаженное представление".

Почему США и Украина проголосовали против

Если члены Евросоюза или НАТО воздержались при голосовании по тексту в ООН в декабре 2021 года, то США и Украина выступили против, но по разным причинам. Вашингтон стремится защитить американскую конституцию, а точнее ее первую поправку, разрешающую выражение всех мнений, даже самых ненавистных.

Что касается Украины, которая воздерживалась в 2012 и 2013 годах, то она голосовала против резолюции в 2014 году, в год "оранжевой революции", аннексии Крыма и начала войны в Донбассе. В 2019 году украинская делегация в ООН высказала свое несогласие с двойной игрой России, которая представляет себя героем антифашистской борьбы, но обходит молчанием германо-советский пакт 1939 года и не вспоминает о миллионах людей, умерших от голода на Украине в 1932-1933 годах, благодаря сталинскому режиму.

Сегодня Украина осуждает прежде всего связи, которые Москва пытается установить с крайне правыми политическими силами в Европе и за ее пределами, а также подавление демократии в самой России и ее нынешнюю агрессию против Украины.

Уильям Одюро (William Audureau)