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Интерфакс-АВН

Расчеты "Искандеров" в Забайкалье нанесли ракетный удар по объектам условного противника

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Тактический ракетный комплекс "Искандер-М"
Тактический ракетный комплекс "Искандер-М".
Источник изображения: РИА "Новости"

Благовещенск. 21 марта. ИНТЕРФАКС - ДАЛЬНИЙ ВОСТОК - Расчеты ракетного соединения Восточного военного округа (ВВО), на вооружении которого состоит комплекс "Искандер-М", уничтожили на учениях в Забайкальском крае важные объекты условного противника крылатыми ракетами, сообщает в понедельник пресс-служба округа.

"В полевых условиях боевые расчеты соединения выполнили перегрузку ракет на самоходные пусковые установки с использованием транспортно-заряжающих машин. Получив координаты, расчеты ОТРК "Искандер-М" уничтожили командные пункты и узлы спутниковой связи условного противника, выполнив учебные (электронные) пуски крылатых ракет", - говорится в сообщении.

Ракетчики выполнили комплекс задач по многократной смене стартовых позиций, отразили нападение условной диверсионно-разведывательной группы и провели маскировку пусковых установок от современных средств разведки вероятного противника.

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