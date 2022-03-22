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Стало известно о масштабных поставках ЗРК Patriot в ближневосточную страну

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Источник изображения: bmpd.livejournal.com

Американская газета Wall Street Journal сообщает о масштабных поставках зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot в Саудовскую Аравию. По информации издания, за последний месяц Вашингтон направио в ближневосточную страну большое количество комплексов противовоздушной обороны. Об этом пишет РИА Новости.

Как сообщил неназванный чиновник американской администрации, власти Саудовской Аравии просили США поставить системы Patriot еще с конца 2021 года, отмечая, что их запасы на крайне низком уровне. По его словам, поставки комплексов необходимы для того, чтобы Эр-Рияд мог отражать беспилотники и ракетные атаки йеменских повстанцев из движения «Ансар Аллах» (хуситы).

Собседник газеты отметил, что на принятие решения Вашингтону понадобилось несколько месяцев из-за «высокого спроса на этот вид вооружения со стороны других союзников США». При этом ЗРК и другие боевые средства были переправлены в Саудовскую Аравию из других стран Ближнего Востока.

Ранее сообщалось, что США по приглашению Польши перебросят в страну две батареи зенитно-ракетных комплексов Patriot для отражения «потенциальных угроз НАТО». Официальный представитель Пентагона Джон Кирби позднее уточнил, что США размещают батареи зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot в Польше на временной основе и собираются в «должное время» вернуть их в Германию.

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  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Польша
Саудовская Аравия
США
Продукция
Patriot ЗРК
Проекты
БПЛА
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