ОСК назвала сроки передачи ракетоносца "Генералиссимус Суворов" в состав ВМФ

Церемония вывода из эллинга АО "Производственное объединение "Северное машиностроительное предприятие" строящегося для ВМФ России атомного ракетного подводного крейсера стратегического назначения "Генералиссимус Суворов" проекта 955А (проект 09552, шифр "Борей-А") с заводским номером 206. Северодвинск, 25.12.2021.

Передача атомного подводного крейсера запланирована в декабре текущего года, сообщили в корпорации

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Второй серийный атомный подводный ракетоносец проекта 955А (шифр "Борей-А") "Генералиссимус Суворов" будет передан в состав Военно-морского флота (ВМФ) РФ до конца 2022 года. Об этом ТАСС сообщили в Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) по случаю 15-летия создания холдинга.

ОСК создана в соответствии с указом президента РФ от 21 марта 2007 года.

"Передача атомного подводного крейсера "Генералиссимус Суворов" в состав ВМФ запланирована в декабре текущего года", - сказали в холдинге.

Ранее источник в оборонно-промышленном комплексе сообщил ТАСС, что крейсеру "Генералиссимус Суворов" осенью 2022 года предстоит приступить к выполнению в море комплексных швартовных и заводских ходовых испытаний, а затем и полного цикла государственных испытаний.

О ракетоносце

Ракетоносец "Генералиссимус Суворов" относится к четвертому поколению атомных подводных лодок усовершенствованного проекта "Борей-А" (проектант - Санкт-Петербургское центральное конструкторское бюро морской техники "Рубин"). В проекте реализованы принципиально новые технические решения, усовершенствовано оборудование, снижен уровень физических полей, повышена безопасность, выполнен комплекс работ по импортозамещению. Крейсер был заложен на судоверфи 26 декабря 2014 года, спущен на воду 11 января 2022 года.

В настоящее время в составе ВМФ России находятся три подлодки базового проекта 955 "Борей": "Юрий Долгорукий", "Владимир Мономах" и "Александр Невский", а также две субмарины модернизированного проекта 955А: "Князь Владимир" и "Князь Олег". Еще пять подлодок "Борей-А" - "Император Александр III", "Князь Пожарский", "Генералиссимус Суворов", "Дмитрий Донской" и "Князь Потемкин" - находятся в разной стадии строительства.

ОСК - крупнейший судостроительный холдинг России, обеспечивает 80% объема отечественного судостроения. По данным сайта корпорации, в нее входит 45 организаций, включая проектно-конструкторские бюро, научно-исследовательские центры, верфи, судоремонтные и машиностроительные предприятия.