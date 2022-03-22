Дефектные украинские БТР-4 "Буцефал" в боях "захромали" на все колес

Источник изображения: Фото: ЗиМ

Украинские вооруженные формирования Украины в очередной раз испытывают разочарование в своих БТР-4 "Буцефал" .

Как сообщает проект "РГ: русское оружие", эти бронетранспортеры критикуют за отвратительную живучесть - они часто загораются даже после поражения пулями стрелкового оружия.

Даже в пропагандистских видеоматериалах заметно, что их вооружение способно попадать в цели на близких дистанциях и только тогда, когда делается остановка и сам объект атаки не находится в движении.

У бэтээров нет тепловизоров, а телевизионный прицел относительно хорош днем, когда нет пылевых облаков и дымовых завес. 30-мм автоматическая пушка КБА-1 пиратски скопирована с российской 2А72, она часто заклинивает при стрельбе. Устанавливаемые ПТУР практически не используются.

Сам "Буцефал" сильно перетяжелен и поэтому, что называется, "хромает" на все восемь колёс - ходовая часто ломается и значительно ухудшилась проходимость.

Сообщалось, что когда БТР-4 проектировали, конструкторы подражали германскому TPz 1 Fuchs, французскому VAB и китайскому БТР WZ-551 (Type 92). Но, как оказалось, эта разработка существенно уступает своим аналогам, больше напоминая пародию на них.