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Военно-промышленный курьер

Российскому космическому питанию не страшны санкции

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Источник изображения: vpk-news.ru

Директор Научно-исследовательского института пищеконцентратной промышленности и специальной пищевой технологии, главный конструктор по обеспечению питанием экипажей космических объектов Виктор Добровольский рассказал, что санкции не окажут никакого влияния на производство питания для космонавтов Роскосмоса.

«Никаких проблем нет. У нас полная автономность. Наше сырьё и все продукты только отечественные. У нас в России для космического питания всё есть», — отметил Виктор Добровольский.

По его словам, введение санкций никак не сказалось на производстве космического питания.

«Мы как работали в штатном режиме, так и продолжаем работать. Никаких синтетических и прочих добавок (при изготовлении питания для космонавтов) не используем, потому что медики не разрешают», — добавил Виктор Добровольский.

Основу рациона питания космонавтов Роскосмоса на борту Международной космической станции составляют сублимированные продукты, получаемые путём удаления влаги из свежезамороженных продуктов в условиях вакуума. Эта технология позволяет сохранить в них питательные вещества, микроэлементы, витамины, естественный запах, вкус и первоначальную форму, а также хранить еду без всяческого ущерба для качества несколько лет. Для приготовления такой пищи космонавтам достаточно добавить в неё горячую или холодную воду. Часть блюд оставляют в первозданном виде, расфасовывая в консервные банки разного объёма.

Ежедневный рацион питания космонавтов рассчитан на соблюдение оптимального соотношения по белкам, жирам и углеводам. Повторяемость блюд происходит каждые 16 суток, сказали в Роскосмосе. 

При этом существуют дополнительные наборы питания, которые каждый космонавт может заказать по результатам дегустации на свой вкус для индивидуализации еды и восполнения недостающей калорийности.

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Страны
Россия
Компании
Роскосмос
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