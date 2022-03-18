Пошаговое руководство по установке расширения «Proxy Control» для Google Chrome, Yandex Browser и Opera

Proxy control — это специальное приложение для браузеров, которое разработано для удобной настройки и работы с прокси. Расширение нужно, чтобы любой пользователь, без заморочек, смог настроить корректную работу сервера, не углубляясь в настройки.

Proxy control можно установить в Google Chrome, Yandex Browser и Opera.

В этой статье мы расскажем, как правильно настроить, какие особенности работы и функционал есть у этого расширения.

Установка расширения Proxy Control

Для установки в Google Chrome или Yandex Browser: зайдите в магазин Chrome по ссылке и нажмите «установить». После этого появится всплывающее окно с кнопкой «установить расширение», кликните на нее:

Если вы используете Opera: вначале установите приложение «Chrome Extensions». Для этого пройдите по ссылке и нажмите «добавить в Opera»:

Затем, также как в Chrome или Yandex, установите расширение «Proxy control» из магазина расширений Google Chrome. Теперь зайдите в раздел «управление расширением» и разрешите доступ:

После этого в табло расширений нажмите «закрепить».

Настройка прокси в расширении

Один из вариантов настройки — вручную ввести все параметры. Для этого в правом верхнем углу экрана найдите расширение «Proxy control» и выберите пункт «перейти к настройкам».

В открывшемся меню укажите:

IP-адрес;

порт;

логин и пароль (если необходимо).

Далее нажмите на кнопку «добавить новый прокси»:

Пользователи нередко сталкиваются с проблемой настройки прокси, когда при вводе данных случайно оставляют лишние пробелы между словами или цифрами. Пробел считается за символ, поэтому система выдает ошибку и прокси не устанавливается.

Здесь вы можете не бояться случайно оставить пробел в какой-нибудь графе.

Разработчики расширения «Proxy control» позаботились о своих пользователях и сделали так, чтобы при заполнении данных пробелы автоматически удалялись.

Важно! В расширении «Proxy control» реализована настройка только через протокол HTTP(S). Использование протокола SOCKS5 в приложениях браузера провоцирует некорректную и нестабильную работу соединения. Поэтому мы рекомендуем применять SOCKS5, используя антидетект браузеры (Dolphin, Accovod, ANTBrowser) или специальные приложения (Proxifier, Proxycap).

Настройка в один клик

«Proxy control» также можно настроить в один клик (по API ключу). Расширение взаимодействует с сайтом Proxys.io и подгружает список прокси, которые вы арендовали.

Найти API ключи вы можете на сайте proxys.io в личном кабинете. Зайдя в нужный раздел вы сможете найти общий ключ для всех заказов, немного ниже на странице вы сможете найти ключи для отдельных заказов.

Если вы хотите, чтобы у вас в списке были все доступные вам прокси:

- скопируйте общий ключ;

- вернитесь в настройке расширения и в графу «Ключ API» вставьте данные;

- нажмите кнопку «получить прокси».

После этого появятся две новые кнопки, где можно выбрать конкретный прокси для использования, либо выбрать весь список доступных IP-адресов.

В графе «список прокси» можно убрать повторяющиеся IP-адреса, а также самим выбрать, какие серверы хотите использовать, а какие наоборот — убрать.

После установки всех параметров, появится возможность выбирать нужный вам прокси, не прибегая к дополнительным настройкам:

Дополнительные настройки

Разработчики «Proxy control» придумали дополнительные настройки, которые заметно упростят использование расширения.

Горячие клавиши ctrl+shift+0 и ctrl+shift+1 позволят вам быстро включить или отключить прокси.

Например, если появилась необходимость подключиться к прокси-серверу, то без проблем можно это сделать, применив горячие клавиши. Пользователям не нужно заходить в опции и совершать лишние действия. Если же потребность в настройке расширения возникла, то для этого есть горячие клавиши ctrl+shift+5.

Кроме этого, в приложении реализована опция «белый список сайтов». Это придумано для ресурсов, которые работают только через настоящие IP-адреса.

Например, на прокси ограничен доступ к платежной системе «QIWI», но вы хотите все равно взаимодействовать с этим сайтом, причем не хотите отключать прокси.

В окне «белый список сайтов» укажите https://qiwi.com и нажмите кнопку «сохранить список»:

Теперь на «QIWI» вы будете попадать через свой настоящий IP, а на остальных ресурсах продолжите работать через прокси.

Поддержка расширения

По любым вопросам и предложениям использования расширения «proxy control» можно обращаться на почту: proxycontrol@proxys.io.

Также, специалисты сервиса proxys.io помогут решить любой вопрос по подбору и настройке прокси. Обратиться к ним можно через онлайн-чат на сайте или оставить свои контакты, чтобы служба поддержки сама с вами связалась.