Двигатель для самолета A320neo протестровали неразбавленным биотопливом.

Американская компания Pratt & Whitney успешно протестировала двигатель GTF Advantage на стопроцентном биотопливе. Она разрабатывает эту силовую установку для семейства самолетов Airbus A320neo.

Переход авиации на биотопливо считается одним из самых привлекательных способов снизить объемы выбросов углекислого газа: он не требует существенных вложений в разработку новых топливных систем, двигателей или летательных аппаратов. Влияние биотоплива на системы и двигатели пассажирских самолетов изучают правительственные ведомства, такие как NASA, и авиаконцерны вроде Airbus. Последний прошлой осенью даже испытал лайнер A350 полетом на 100-процентном биотопливе.

Но с пассажирами самолеты пока могут летать только на разбавленном биотопливе. Стандарты американского общества по испытанию материалов ограничивают его содержание в смеси с обычным авиакеросином 50 процентами, а в России эта доля составляет максимум десять процентов.

Pratt & Whitney 15 марта сообщила, что успешно протестировала двигатель GTF Advantage на стопроцентном биотопливе HEFA-SPK. Его получают из растительных масел и животных жиров с помощью выделения кислорода и гидроочищения. Испытания были наземными, проходили на предприятии P&W во Флориде и завершились успешно.

Предполагается, что когда эксплуатация GTF Advantage начнется в 2024 году, он сможет работать на неразбавленном биотопливе. Компания позиционирует его как самый экономичный и экологичный двигатель для узкофюзеляжного самолета. Она представила его в декабре прошлого года в качестве альтернативы для семейства лайнеров Airbus A320neo. GTF Advantage экономит на один процент больше топлива чем двигатели, которые сейчас стоят на A320neo, а по сравнению с силовыми установками предыдущих поколений сокращает потребление топлива и выбросы углекислого газа на 17 процентов. Его стартовая тяга — 17 тонн.

Биотопливом можно заправлять не только самолеты, но и автомобили. Ранее мы писали про шотландский стартап, который испытал машину биотопливом из виски.

Василиса Чернявцева