Войти
N+1

Двигатель для самолета A320neo протестровали неразбавленным биотопливом

127
0
0
Двигатель для самолета A320neo протестровали неразбавленным биотопливом
Двигатель для самолета A320neo протестровали неразбавленным биотопливом.
Источник изображения: Pratt & Whitney

Американская компания Pratt & Whitney успешно протестировала двигатель GTF Advantage на стопроцентном биотопливе. Она разрабатывает эту силовую установку для семейства самолетов Airbus A320neo.

Переход авиации на биотопливо считается одним из самых привлекательных способов снизить объемы выбросов углекислого газа: он не требует существенных вложений в разработку новых топливных систем, двигателей или летательных аппаратов. Влияние биотоплива на системы и двигатели пассажирских самолетов изучают правительственные ведомства, такие как NASA, и авиаконцерны вроде Airbus. Последний прошлой осенью даже испытал лайнер A350 полетом на 100-процентном биотопливе.

Но с пассажирами самолеты пока могут летать только на разбавленном биотопливе. Стандарты американского общества по испытанию материалов ограничивают его содержание в смеси с обычным авиакеросином 50 процентами, а в России эта доля составляет максимум десять процентов.

Pratt & Whitney 15 марта сообщила, что успешно протестировала двигатель GTF Advantage на стопроцентном биотопливе HEFA-SPK. Его получают из растительных масел и животных жиров с помощью выделения кислорода и гидроочищения. Испытания были наземными, проходили на предприятии P&W во Флориде и завершились успешно.

Предполагается, что когда эксплуатация GTF Advantage начнется в 2024 году, он сможет работать на неразбавленном биотопливе. Компания позиционирует его как самый экономичный и экологичный двигатель для узкофюзеляжного самолета. Она представила его в декабре прошлого года в качестве альтернативы для семейства лайнеров Airbus A320neo. GTF Advantage экономит на один процент больше топлива чем двигатели, которые сейчас стоят на A320neo, а по сравнению с силовыми установками предыдущих поколений сокращает потребление топлива и выбросы углекислого газа на 17 процентов. Его стартовая тяга — 17 тонн.

Биотопливом можно заправлять не только самолеты, но и автомобили. Ранее мы писали про шотландский стартап, который испытал машину биотопливом из виски.

Василиса Чернявцева

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
А350
Компании
Airbus
Pratt&Whitney
Похожие новости
22.04.2020
Взмахи черного крыла
09.11.2016
Подковерные крылья
23.12.2015
МС-21 покажут весной 2016 года
09.12.2015
Чтобы не отстать в гонке технологий
23.09.2015
Полетали – прослезились
22.03.2011
Будущее узкофюзеляжных самолетов определит финансирование
30.06.2009
Контракты 48-го авиасалона в Ле Бурже
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 18.03 01:58
  • 19896
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 17.03 23:15
  • 1197
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 17.03 21:07
  • 1
Переговорщики, возможно, вышли на мирный план, основанный на нейтралитете Киева
  • 17.03 16:53
  • 27
Япония запросила нового мирового порядка
  • 17.03 16:43
  • 23
Танк-робот "Штурм" начнут испытывать в апреле
  • 17.03 16:25
  • 36
Предложения воскрешения самолетов Ту-204 и Ту-334
  • 17.03 13:44
  • 121
Серийные поставки ЗРК С-500 в войска начнутся в 2021 году
  • 17.03 12:28
  • 2
В России захотели нарастить выпуск самолетов из 90-х
  • 17.03 11:24
  • 2
Власти РФ придумали способ ввозить санкционную электронику
  • 17.03 02:13
  • 3
Сроки работы над импортозамещенным самолетом SSJ сократят
  • 17.03 01:48
  • 1
Францию уличили в поставках России военного оборудования вопреки санкциям
  • 16.03 21:19
  • 1
Салливан и представитель КНР провели "основательное" обсуждение ситуации на Украине - Белый дом
  • 16.03 15:58
  • 243
В США удивились размерам Су-75
  • 16.03 11:13
  • 16
Влияние санкций на российскую промышленность полупроводников
  • 16.03 10:07
  • 7
Спецоперация России: первые оценки американских экспертов