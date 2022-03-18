ESA решило искать альтернативные способы доставки марсохода миссии «ЭкзоМарс»

Европейское космическое агентство (ESA) в связи с военными действиями на Украине решило заморозить сотрудничество с «Роскосмосом» по миссии «ЭкзоМарс», заявило, что запуск миссии в 2022 году невозможен. Генеральный директор ESA будет искать другие варианты реализации миссии главного аппарата проекта «ЭкзоМарс» — марсохода «Розалинд Франклин». Первоначально планировалось, что его выведет в космос российская ракета-носитель «Протон-М», а посадку на Марс он совершит на платформе «Казачок», которую строит НПО имени Лавочкина.

«ЭкзоМарс» — совместная программа ESA и «Роскосмоса» по исследованию Марса. Ее первый этап начался в 2016 году: в космос отправились аппарат Trace Gas Orbiter, который успешно вышел на орбиту вокруг Марса, и демонстрационный спускаемый модуль «Скиапарелли», разбившийся при посадке. Подробнее об этой миссии мы писали в материале «Ищу тебя».

Вторая миссия в рамках «ЭкзоМарса» планировалась на 2018 год, но потом запуск отложили на 2020 год из-за проблем с посадочным парашютом, а затем перенесли еще на два года из-за пандемии коронавирусной инфекции. Согласно договору, подписанному еще в 2013 году, для этой миссии «Роскосмос» должен был предоставить ракету-носитель «Протон-М», она выведет в космос перелетный модуль, а тот — доставит к Мапсу десантный модуль «Казачок» с марсоходом «Розалинд Франклин».

После того, как российские войска вошли на территорию Украины, ESA заявило, что запуск марсохода в 2022 году «маловероятен». Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин после этого, тем не менее, сказал, что «Протон-М» готова к отправке на Байконур.

Теперь управляющий совет ESA объявил, что продолжать сотрудничество с «Роскосмосом» по «ЭкзоМарсу» в прежнем режиме невозможно, запуск миссии в 2022 году тоже признан невозможным в существующих условиях. Управляющий совет поручил генеральному директору агентства заморозить всю деятельность в рамках проекта, а также исследовать другие возможности для запуска марсохода.

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин, комментируя решение ESA, заявил, Роскосмос планирует «повторить наш посадочный модуль, обеспечить его ракетой-носителем „Ангара“ и с нового стартового комплекса космодрома „Восточный“ провести самостоятельно эту исследовательскую экспедицию».

Представитель госкорпорации пояснил N + 1, что уже готовая посадочная платформа «Казачок» в настоящее время находится в Европе на испытаниях, и вывезти ее в Россию «не представляется возможным в связи с отсутствием авиасообщения».

Ракета-носитель «Протон-М» и разгонный блок «Бриз-М», которые предназначались для запуска миссии «ЭкзоМарс», будут отправлены на космодром Байконур в планируемые сроки, но использовать ее будут для запуска другой полезной нагрузки.

Пока судьба второго этапа «ЭкзоМарса» неизвестна, зонд Trace Gas Orbiter продолжает работать на околомарсианской орбите и открыл на Красной планете «хлороводородный сезон». О нем можно почитать в нашем материале «То появляется, то исчезает».

Василиса Чернявцева

От редактора После выпуска в заметку была добавлена информация о реакции "Роскосмоса" (6-7 абзацы)