В России запретили экспорт беспилотников и космических аппаратов.

Правительство РФ утвердило постановление о запрете на поставки за границу самолетов, вертолетов, беспилотников и спутников до конца 2022 года.

Ввести до 31 декабря 2022 года включительно запрет на вывоз за пределы территории Российской Федерации товаров по перечню согласно приложению. <...> Аппаратура радиолокационная, радионавигационная и радиоаппаратура дистанционного управления <…> Летательные аппараты прочие (например, вертолеты, самолеты) <…> космические аппараты (включая спутники) и суборбитальные и космические ракеты-носители. Беспилотные летательные аппараты, — указано в документе.

Запрет не распространяется на поставки в государства — члены Евразийского экономического союза, Абхазию и Южную Осетию. Также не запрещается транзит подобной продукции через территорию России.

Постановление принято для исполнения указа президента РФ от 8 марта 2022 г. № 100 "О применении в целях обеспечения безопасности Российской Федерации специальных экономических мер в сфере внешнеэкономической деятельности». И является ответом на введенные западными странами санкций в ответ на проведение Россией специальной военной операции на Украине.