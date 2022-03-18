Войти
Вестник ГЛОНАСС

В России запретили экспорт беспилотников и космических аппаратов

139
0
0
В России запретили экспорт беспилотников и космических аппаратов
В России запретили экспорт беспилотников и космических аппаратов.
Источник изображения: Вестник ГЛОНАСС

Правительство РФ утвердило постановление о запрете на поставки за границу самолетов, вертолетов, беспилотников и спутников до конца 2022 года.

Ввести до 31 декабря 2022 года включительно запрет на вывоз за пределы территории Российской Федерации товаров по перечню согласно приложению. <...>  Аппаратура радиолокационная, радионавигационная и радиоаппаратура дистанционного управления <…>  Летательные аппараты прочие (например, вертолеты, самолеты) <…> космические аппараты (включая спутники) и суборбитальные и космические ракеты-носители. Беспилотные летательные аппараты, — указано в документе.

Запрет не распространяется на поставки в государства — члены Евразийского экономического союза, Абхазию и Южную Осетию. Также не запрещается транзит подобной продукции через территорию России.

Постановление принято для исполнения указа президента РФ от 8 марта 2022 г. № 100 "О применении в целях обеспечения безопасности Российской Федерации специальных экономических мер в сфере внешнеэкономической деятельности». И является ответом на введенные западными странами санкций в ответ на проведение Россией специальной военной операции на Украине.

Права на данный материал принадлежат Вестник ГЛОНАСС
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
Оригинал публикации
  • В новости упоминаются
Страны
Абхазия
Россия
Украина
Южная Осетия
Проекты
БПЛА
Похожие новости
24.11.2021
«Армения потребует у России вывести 102-ю военную базу»
11.10.2021
Военные России в Абхазии отработали борьбу с беспилотниками на фоне учений НАТО
28.09.2021
Директор Центра анализа стратегий и технологий о последствиях второй карабахской войны
01.07.2020
«Буки» вверх: Южный военный округ усиливают «зенитными роботами»
24.02.2014
Азербайджан пополняет пороховую бочку
12.09.2008
Кто и как помогал готовить грузинское вторжение
07.08.2008
Аппаратная сделка беспилотных разведчиков. Израиль благодарит Россию своей осторожностью в отношениях с Грузией
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 18.03 01:58
  • 19896
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 17.03 23:15
  • 1197
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 17.03 21:07
  • 1
Переговорщики, возможно, вышли на мирный план, основанный на нейтралитете Киева
  • 17.03 16:53
  • 27
Япония запросила нового мирового порядка
  • 17.03 16:43
  • 23
Танк-робот "Штурм" начнут испытывать в апреле
  • 17.03 16:25
  • 36
Предложения воскрешения самолетов Ту-204 и Ту-334
  • 17.03 13:44
  • 121
Серийные поставки ЗРК С-500 в войска начнутся в 2021 году
  • 17.03 12:28
  • 2
В России захотели нарастить выпуск самолетов из 90-х
  • 17.03 11:24
  • 2
Власти РФ придумали способ ввозить санкционную электронику
  • 17.03 02:13
  • 3
Сроки работы над импортозамещенным самолетом SSJ сократят
  • 17.03 01:48
  • 1
Францию уличили в поставках России военного оборудования вопреки санкциям
  • 16.03 21:19
  • 1
Салливан и представитель КНР провели "основательное" обсуждение ситуации на Украине - Белый дом
  • 16.03 15:58
  • 243
В США удивились размерам Су-75
  • 16.03 11:13
  • 16
Влияние санкций на российскую промышленность полупроводников
  • 16.03 10:07
  • 7
Спецоперация России: первые оценки американских экспертов