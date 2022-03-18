Корреспондент «Известий» показал работу вертолетов Ка-52 ВКС РФ

Корреспондент «Известий» Линар Гинатуллин рассказал о работе российских разведывательно-ударных вертолетов Ка-52 «Аллигатор» ВКС РФ в ходе спецоперации по защите населения Донбасса.

Ударный вертолет вмещает только двух человек — пилота и штурмана. На нем установлено вооружением: пушки 30-го калибра, а также противотанковые ракетные комплексы, передал корреспондент.

«За счет соосной схемы винтов машина становится гораздо более маневренной в полете и может летать даже хвостовой частью вперед. В случае атаки данная система предупреждает об опасности», — рассказал журналист.

Ка-52 также оснащен системой катапультирования, заметил он.

«Но как экипаж сможет катапультироваться, если прямо над ним работает сразу пара таких мощных лопастей? Оказывается, если вертолет подбивают в бою, лопасти выстреливаются вверх, что дает пилоту и штурману спокойно катапультироваться», — пояснил Гинатуллин.

16 марта сообщалось, что воздушно-космические силы (ВКС) России 16 марта в ходе спецоперации по защите Донбасса сбили украинский вертолет Ми-24 в районе населенного пункта Сараны, а также шесть беспилотных летательных аппаратов.

Также стало известно, что в среду высокоточным оружием большой дальности нанесен удар по объектам военной инфраструктуры Украины.

Ранее, 13 марта, в Минобороны рассказали о работе ремонтных подразделений в полевых условиях. Как подчеркивается, особое внимание уделяют вопросам обслуживания и ремонта ВВТ войск, действующих далеко от пунктов временного развертывания и дислокации. В полевых условиях используются подвижные ремонтные мастерские и специальные подвижные средства технического обслуживания и ремонта, сообщили в ведомстве.

В середине февраля из-за обострения ситуации в Донбассе в результате обстрелов со стороны украинских военных Донецкая и Луганская народные республики объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости.

21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ. 24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Как уточнял пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.