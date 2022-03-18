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Известия.ru

Российская авиация уничтожила дивизион систем ПВО С-300 на Украине

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Минобороны России
Минобороны России.
Источник изображения: РИА Новости/Виталий Белоусов

Авиация России уничтожила дивизион систем противовоздушной обороны (ПВО) С-300 на Украине. Об этом в четверг, 17 марта, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.


Всего за сутки боевая авиация России поразила 46 военных объектов Украины.

Среди них 11 зенитно-ракетных комплексов, включая дивизион С-300, реактивная система залпового огня, три командных пункта, станция радиоэлектронной борьбы.

Кроме того, самолеты поразили 18 мест скопления украинской техники и семь складов с боеприпасами.

Ночью 17 марта штурмовики СУ-25 Воздушно-космических войск России (ВКС) уничтожили склады вооружения и боеприпасов. Минобороны показало кадры, на которых видно, как российская техника взмывает в воздух с аэродрома, а затем демонстрируется вид с неба на уничтоженные склады.

Днем ранее были опубликованы кадры удара высокоточным ракетным комплексом ВС РФ по ракетно-артиллерийским складам ВСУ. В результате точного попадания и детонации хранящихся в наземных и подземных ангарах боеприпасов склад был полностью уничтожен.


Россия 24 февраля начала операцию с целью защиты мирного населения Донбасса. Как тогда уточнил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа. Также российская сторона подчеркивала, что не вынашивает планы по оккупации Украины, а удары ведутся только по военной инфраструктуре ВСУ.

Ситуация в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской республик объявили об эвакуации жителей в РФ.

Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР, а также договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи. На следующий день документы были ратифицированы.

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Страны
Россия
Украина
Продукция
С-300
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Конашенков Игорь
Путин Владимир
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