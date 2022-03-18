"Нас обезглавили". Куда летят российские ракеты и бомбы

МОСКВА, 17 мар — РИА Новости, Андрей Коц. За три недели спецоперации на Украине российские войска, армии ДНР и ЛНР практически полностью отрезали ВСУ от побережья Азовского моря, заняли десятки населенных пунктов на юге страны, на севере блокировали Киев, Харьков и Чернигов. Авиация и высокоточное оружие уничтожили основную военную инфраструктуру противника. О самых болезненных ударах — в материале РИА Новости.

"По наемникам — огонь"

ВКС России довольно быстро завоевали превосходство в воздухе, а ВМФ взял под контроль Азовское и большую часть Черного моря. Украинская система ПВО перестала существовать как единое целое, а уцелевшие самолеты перебазировали на западные аэродромы.

Демилитаризация идет хоть и с размахом, но очень аккуратно: в Минобороны неоднократно подчеркивали, что свыше четырех тысяч объектов военной инфраструктуры поразили высокоточным оружием.

Именно "умными" боеприпасами на днях ударили по небезызвестному Яворовскому полигону во Львовской области. Здесь с 2015-го инструкторы НАТО обучали украинских солдат и офицеров тактике современного общевойскового боя. С началом спецоперации полигон переквалифицировали в сборный пункт для западных наемников и перевалочную базу европейского и американского вооружения, ежедневно поступающего через границу.

Предположительно, здесь применили крылатые ракеты Х-101 со стратегических бомбардировщиков Ту-160. По данным Минобороны России, уничтожены до 180 частников из стран НАТО и украинских военнослужащих, а также крупная партия западного "железа". Согласно многочисленным сообщениям в соцсетях, "дикие гуси" массово возвращаются домой. Они поняли: воевать с Россией не то же самое, что с Ираком или Афганистаном.

Иностранные наемники во Львове, Украина Источник изображения: © REUTERS / Kai Pfaffenbach

Киевские власти окончательно убедились: даже западные области досягаемы для российской армии. Более того, в Москве заявили, что конвои с оружием НАТО, попадающие в страну с территории Польши, тоже считаются законными целями для летчиков и артиллеристов. Удар по Яворовскому полигону существенно затруднит дальнейшую поддержку ВСУ Западом.

"Специальная военная операция идет не только по линии боевого соприкосновения в Донбассе, но и по всей военной инфраструктуре Украины с применением высокоточного оружия, — отмечает военный эксперт Алексей Леонков. — Уничтожаются склады, система ПВО подавлена, авиации практически не осталось, беспилотники Bayraktar не помогли. Блокирование группировки в Донбассе продолжится. Но украинским военнослужащим, которые сложат оружие, ничего не угрожает".

Ракетный ультиматум

Еще один стратегически важный результат — блокада острова Змеиный в западной части Черного моря. Поначалу украинские пограничники отказались разоружаться. Но после нескольких ракетных залпов с кораблей ВМФ России 82 военнослужащих сдались без сопротивления. Теперь здесь можно разместить системы ПВО, береговые комплексы и держать под прицелом практически всю акваторию Черного моря и часть южной Европы.

Одновременно атаковали военную инфраструктуру, которую для Киева создавали специалисты НАТО. Так, поразили военно-морской оперативный центр в Очакове, возводимый на деньги США. Формально для Киева, на самом деле — для американцев. Примечательно, что рядом находился 73-й морской центр спецопераций украинских ВМС. Очевидно, там готовили диверсантов для заброски в российский Крым.

Нанесли удары и по объектам оборонно-промышленного комплекса Украины, чтобы ВСУ не могли восстанавливать технику и пополнять боекомплект. В частности, 14 марта уничтожили крупный завод боеприпасов "Артем" в Киеве и предприятие "Импульс" в Сумской области, единственное на Украине, выпускающее капсюли-детонаторы, электродетонаторы, детонирующие шнуры. С учетом того, что большинство арсеналов и складов уже взлетело на воздух, вывод из строя этих площадок серьезно повлияет на боеспособность ВСУ.

После Мариуполя

На донецком фронте сейчас главная цель — Мариуполь. Стратегически важный морской город до сих пор частично контролируют ВСУ, и, как только его окончательно очистят от противника, освободившиеся силы бросят на окружение группировки, обстреливающей столицу ДНР с запада и севера.

Военнослужащие Народной милиции ДНР в Мариуполе Источник изображения: © РИА Новости / Михаил Андроник

"Следующий этап нашего наступления — Авдеевка и Пески, — рассказал офицер армии ДНР с позывным Береза. — Украинцы укреплялись там долгие восемь лет. Тройная полоса обороны, вкопанная техника, долговременные огневые точки, пулеметные гнезда… Выбить их оттуда будет крайне непросто. Но в последние дни российская авиация все чаще атакует позиции противника вблизи Донецка. Интенсивность вражеского артогня после таких "визитов" резко сокращается".

Как сообщили РИА Новости источники в республиканской армии, группировки в Донбассе фактически обезглавлены: руководители оперативных командований "Север" и "Восток" генералы Дмитрий Красильников и Юрий Солодь погибли на прошлой неделе. Из это следует только одно: ВСУ теперь способны только на очаговое сопротивление.