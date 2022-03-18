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РИА Новости

Российская армия уничтожила артиллерийскую батарею ВСУ

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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Вооруженные силы России уничтожили высокоточным оружием батарею украинских 152-мм гаубиц, соответствующий ролик опубликовало Министерство обороны.

В нем демонстрируются кадры с беспилотника, летящего над полем с тремя буксируемыми гаубицами украинских военных. Затем следует мощный взрыв после удара. Чуть позже детонируют боеприпасы на одном из грузовиков, поле заволакивает стелющимся дымом.

"Видео объективного контроля уничтожения артиллерийской батареи 152-мм гаубиц ВСУ. Огневые позиции артиллерийской батареи <...> со всей техникой и вооружением полностью уничтожены после нанесения удара высокоточным оружием", — отметили в министерстве.

Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке российской армии развивают наступление подразделения ДНР и ЛНР.

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