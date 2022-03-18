Америка превыше всего

Роль Вашингтона в подготовке бойцов националистических батальонов Украины

При покровительстве Белого дома ультраправые со всего мира стекаются на Украину. Приводимая СМИ статистика наглядно демонстрирует шестикратный рост так называемых «туристов» из стран Европы и Америки на Украину с 2014 года. Вряд ли, их всех вдруг заинтересовали достопримечательности страны. Тем более что направляются они именно в те районы, где, по данным анонимных источников прессы, проходят военную подготовку местные радикалы. Некоторые политические аналитики утверждают, что ответственность за сложившуюся ситуацию лежит не только на Киеве. Евросоюз, США и НАТО не просто знают, но и способствуют происходящему. Активисты зарубежных неонацистских организаций устанавливают контакт с украинскими и тренируют навыки, чего пока еще не могут делать в своих странах. Однако в недалеком будущем они могут начать действовать и у себя на родине, предостерегают журналисты.

В марте китайское издание Global Times выпустило материал под названием «Расследование GT: есть доказательства того, что США могли поддерживать неонацистский батальон «Азов» (запрещен в РФ). «Азов» является подразделением Национальной гвардии Украины, подчиненным Министерству внутренних дел. Несмотря на свой официальный статус, батальон известен на Западе своей экстремальной неонацистской позицией. Члены батальона подозреваются в террористических атаках и поддержке сепаратизма в разных странах и регионах. В конце февраля это объединение неонацистов вызвало возмущение мировой общественности своим видео, выложенным в Твиттере Национальной гвардии Украины, где участники формирования вымазывали пули свиным жиром против «кадыровских орков».

Несмотря на свою репутацию, считающейся угрозой миру и врагом цивилизованного общества, батальон связан не только с украинскими властями, но и с официальными представителями США. Исследование открытых документов федерального правительства и сообщений западных журналистов позволило экспертам Global Times выяснить, что американские политики, военные и представители спецслужб имели налаженные связи с «Азовом» и использовали членов батальона для разжигания антироссийского экстремизма в Восточной Европе.

С момента основания батальона в 2014 году многие американские СМИ отмечали контакты «Азова» с различными ведомствами США. Как сообщали журналисты, ЦРУ тайно тренировало украинских военных с 2015 года. По словам «бывших сотрудников американской разведки», Управление курировало секретную программу тренировок в США «элитных военных и разведывательных формирований Украины».

Курс обучения продолжался несколько недель, включал в себя огневую подготовку, маскировку, рекогносцировку, тактическую подготовку и многое другое. В дополнение к этому оперативные работники ЦРУ начали выезжать в Украину на передовую для проведения консультаций.

В 2015 году Конгресс США отменил запрет на финансирование неонацистских группировок, сообщило издание Nation Magazine в январе 2016 года. «В июле 2015 года два конгрессмена разработали поправку к законопроекту об ассигнованиях на оборону Палаты представителей, которая ограничивала предоставление оружия, обучения и другой помощи неонацистским украинским формированиям, включая батальон «Азов», но эта поправка была снята в ноябре из-за «давления со стороны Пентагона», – написало Nation.

«Учитывая тот факт, что США тренировали украинскую армию и Национальную гвардию, Конгресс и администрация США проложили путь для финансирования наиболее агрессивных украинских формирований», – заявил автор статьи Джеймс Карден, предполагая, что военные США были вовлечены в подготовку в том числе личного состава «Азова».

Неудивительно, что наблюдатели постоянно замечали американские вооружения, текущие прямо в руки «Азову». В декабре 2017 года Ричард Вандайвер из AirTronic, фирмы-поставщика оружия, сказал, что поставки летального вооружения на Украину осуществлялись Госдепартаментом, Пентагоном и украинским правительством в тесном контакте с посольством США в этой стране. Через некоторое время Лаборатория цифровых криминалистических исследований Атлантического совета в своем отчете, опубликованном в январе 2018 года, подтвердила, что получателем вооружений был и неонацистский батальон.

Эксперт по международной безопасности из Института современных международных отношений КНР Ли Вэй пришел к заключению о существовании связей батальона «Азов» с различными ведомствами США, в особенности с американской разведкой.

«Использование украинских неонацистов служит интересам США», – отметил Ли в беседе с представителем Global Times. «Разжигая конфликты между Россией и Украиной, США ослабляет Россию и толкает Украину в НАТО. Одновременно это позволяет трансформировать отношения с Европой, которая становится более зависимой от США в стратегическом плане. США – главный бенефициар российско-украинских конфликтов», – заявил эксперт.

В конце 2021 года Америка была одной из двух стран, наложившей вето на проект резолюции ООН, осуждающий восхваление нацизма, неонацизма и всех практик, способствующих разжиганию современных форм нацизма. Второй была Украина. «Обе страны последовательно голосовали против этой резолюции каждый год, начиная с 2014 года», – пишет американское издание Jacobin.

С мышлением, сохранившимся со времен холодной войны, политики США разжигали антироссийские настроения в Восточной Европе, потворствуя европейским неонацистам, что неоднократно замечалось и критиковалось специалистами в области международных отношений.

«Мы видим, как США помогают таким террористическим силам, как «Аль-Каида» (запрещена в РФ) и ИГИЛ (запрещен в РФ). США сеют смуту в мире ради своих интересов», – заметил эксперт Ли.

В декабре 2019 года некоторые украинские неонацисты, включая членов «Азова», были замечены во время сепаратистских выступлений в Гонконге. По словам гонконгских СМИ, они способствовали распространению панических настроений среди граждан.

Это не первый случай, когда члены батальона участвовали в террористических и насильственных актах. В марте 2019 года 51 человек был убит в двух мечетях в новозеландском городе Крайстчерч во время расстрела, устроенного австралийцем Бреттом Тарантом. Тарант, во время стрельбы декорировавший себя знаком «Азова», написал в своем манифесте о том, что ездил на Украину в феврале 2020 года.

Американские СМИ в сентябре 2019 года писали о провалившейся террористической атаке одного американского солдата, пытавшегося подорвать крупную американскую новостную сеть. Он был пойман ФБР и признался, что хотел поехать на Украину сражаться в рядах батальона «Азов». Об этом сообщило ИА ABC News.

Внутри Украины «Азов» известен своими преступлениями на востоке страны. Согласно докладу Управления Верховного комиссара ООН по правам человека от 2016 года, между ноябрем 2015 и февралем 2016 года боевики батальона осуществляли депортацию украинского населения после разграбления их домов.

В докладе также есть обвинения в пытках и изнасилованиях на территории Донбасса в тот период, что является грубым нарушением международного права и Минских соглашений.

Семь лет назад журнал Nation взял интервью у писателя и журналиста, автора книги «Старые нацисты, новые правые и администрация Рейгана», Расса Белланта. Он рассказал журналу, что ключевую роль в перевороте на Украине сыграла так называемая Организация украинских националистов (ОУН, запрещена в РФ). Именно эти люди стоят за партией «Свобода», которой достался при новом временном правительстве ряд ключевых постов. ОУН до сих пор оправдывает свои действия в ходе войны, стараясь, правда, не вдаваться в подробности.

Бесспорно, монопольной власти на Украине у этих людей нет, однако они усилили свои позиции. При этом за спиной «Свободы» и украинских националистов стоят Соединенные Штаты. Фактически их связи с США восходят ко временам Второй мировой войны. У Америки давно установились прочные контакты с ОУН через разведслужбы – сначала через военную разведку, потом через ЦРУ.

После Второй мировой войны, оказавшись в Соединенных Штатах, украинские националисты стали организовывать «комитеты порабощенных народов». Они провозгласили себя представителями угнетавшихся Советским Союзом народов Восточной Европы и Прибалтики. Фактически эти люди получили в Америке карт-бланш на то, чтобы представлять население стран Варшавского договора, хотя на деле они представляли лишь самые крайние элементы национальных сообществ.

В начале 1950-х годов в Соединенные Штаты переселились не менее 10 тыс. ультранационалистов из разных стран Восточной Европы. Они были связаны с Национальным комитетом Республиканской партии, потому что в Америку их привезла администрация Эйзенхауэра. Они участвовали в избирательных кампаниях, поддерживая каждые четыре года кандидата от республиканцев, кто бы им ни был. Впрочем, некоторые из этих кандидатов – в частности Ричард Никсон – напрямую поддерживали контакты с лидерами таких организаций, как румынская «Железная гвардия» и т.д.

Когда Никсон в1968 году баллотировался в президенты, он обещал этим лидерам, что, если он придет в Белый дом, он включит их в Национальный комитет и поручит контакты с этническими сообществами. Таким образом, они получали постоянное присутствие в Республиканской партии, которая раньше обращалась к ним раз в четыре года. Никсон выполнил свое обещание.

С того момента, как ОУН стала получать помощь от высокопоставленных представителей американского разведывательного сообщества, ее члены были внедрены в различные организации в Европе, в том числе радиовещательные (включая «Радио Свободная Европа/Радио Свобода», отнесенную в РФ к числу СМИ-иноагентов). Многие из подобного рода группировок в Антибольшевистском блоке народов (АБН) также имели свои представительства в Мюнхене при спонсорской поддержке со стороны Радио «Свободная Европа». Там они разрабатывали различные операции и пытались проводить работу внутри стран, входивших в Варшавский договор. После распада СССР многие из них переехали на Украину, а также в другие страны и готовили свои операции уже там. Они возродили ветеранскую организацию военнослужащих войск СС, а 1990-х годах проводили марши на Украине и организовывали политические партии при поддержке Соединенных Штатов, а также приняли участие в так называемой оранжевой революции в 2004 году. Президент Украины Виктор Ющенко был тесно связан с нацистскими организациями. Они активно сотрудничали с новым правительством и добились получения ветеранских льгот для бывших членов украинской дивизии СС. Кроме того, они начали устанавливать памятники, организовывать мемориалы и музеи Степана Бандеры, который был лидером ОУН. В заключительной части интервью Беллант сказал: «На мой взгляд, все американцы несут ответственность и должны знать, что делает их правительство в области внешней политики в Европе, а также в других частях планеты, в том числе в Латинской Америке и Африке, и мне кажется, что мы должны за все нести ответственность».

Владимир Иванов

Обозреватель «Независимого военного обозрения»