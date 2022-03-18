Флот США нацелился на мировое господство

Америке требуется все больше новых кораблей

На состоявшейся недавно в Сан-Диего конференции WEST 2022, на которой рассматривались вопросы военно-морского строительства, начальник военно-морских операций ВМС США, то есть главком по-нашему, адмирал Майк Гилдей заявил журналистам, что для выполнения своих обязательств по стратегии национальной обороны ВМС Соединенных Штатов должны располагать флотом «из более чем 500 кораблей». Как разъяснил адмирал, если быть точным, то речь идет о 513 плавединицах.

Китайский вызов

По словам Майка Гилдея, эта «армада» должна включать 12 авианосцев (сейчас их числится 11), 9 УДК с большими полетными палубами (в настоящее время такое количество УДК как раз имеется в составе американского флота), 19–20 десантно-транспортных кораблей-доков, 30 или более относительно небольших десантных кораблей, до 60 эсминцев и, вероятно, 50 фрегатов и литоральных боевых кораблей, 70 многоцелевых ударных подводных лодок и дюжины подводных лодок с баллистическими ракетами (ПЛАРБ), примерно 100 океанских судов снабжения и кораблей поддержки и, в более отдаленной перспективе, примерно 150 безэкипажных кораблей.

Насколько реалистичны планы Пентагона

Начнем с того, что новая стратегия обороны Соединенных Штатов, на которую ссылается Майк Гилдей, не только не обнародована, но и окончательно еще не сформирована. Поэтому адмирал, похоже, забежал впереди паровоза.

Гонку за «большим флотом» возглавил Дональд Трамп, который в свете галопирующего роста корабельного состава ВМФ Народно-освободительной армии Китая (ВМС НОАК), еще будучи кандидатом на пост главы Белого дома, обещал американским морякам довести количественный состав ВМС США до 350 кораблей и подводных лодок. На тот момент американский флот насчитывал 272 единицы.

Став президентом, Дональд Трамп по просьбе адмиралов согласился увеличить это количество до 355 вымпелов. Однако когда принялись подсчитывать, сколько времени потребуется для реализации этой затеи при существующих темпах кораблестроения, то выяснилось, что только в течение 30 лет удастся выполнить программу.

По данным ресурса Военно-морского института США USNI News, на 24 февраля текущего года американский флот включал 295 единиц. То есть по сравнению с 2016 годом увеличился на 23 вымпела. Этот рост произошел преимущественно за счет поступления литоральных боевых кораблей (17 единиц), чья боевая ценность дискуссионна, и продления срока службы 11 крейсеров типа Ticonderoga, ранее намеченных к списанию. Были также замедлены сроки сдачи на слом ряда многоцелевых АПЛ типа Los Angeles.

Но все равно устаревшие корабли и подводные лодки приходится списывать. За пять лет – с 2022-го по 2026 год включительно – из состава ВМС США за ветхостью придется вывести 48 единиц. В их числе атомный авианосец Nimitz, 11 крейсеров типа Ticonderoga и 13 подводных лодок.

Ежегодно в США публикуются доклады о состоянии дел в ВМФ НОАК в сравнении с ВМС Соединенных Штатов. Америка опережает Китай по количеству авианосцев, атомных стратегических и многоцелевых подводных лодок и эскадренных миноносцев. Но по эсминцам разрыв стремительно сокращается. Только за прошлый год ВМФ НОАК получили три больших эсминца типа 055 и четыре типа 052DL, в текущем - еще два тип 055 и один 052DL. До конца года число кораблей тип 055 доведут до восьми единиц, а общее число эсминцев - до 25. Все они оснащены АСБУ, аналогичными Aegis и не уступают американским по номенклатуре ракетного вооружения. У Соединенных Штатов вдвое больше ПЛАРБ. Но потенциал китайских атомных стратегических подлодок типа 094/094А Jin, оснащенных межконтинентальными ракетами JL-2 (Giant Wave 2 – «Гигантская волна – 2»), достаточен, чтобы нанести непоправимый ущерб США.

После завершения модернизации Бохайского судостроительного завода Китай получит возможность одновременно строить пять АПЛ разных подклассов. На предприятии уже началось строительство новых ПЛАРБ типа 096 Tang (две заложены, еще четыре заказаны) и многоцелевых атомоходов типа 095 Sui.

До конца года ожидается спуск на воду третьего китайского авианосца. Задачи, ставящиеся перед плавающими аэродромами ВМФ НОАК, отличаются от тех, что выполняют американские. В первую очередь они призваны обеспечивать прикрытие с воздуха развертывание надводных и подводных кораблей, а не наносить удары по территории других государств.

Китайский флот примерно равен американскому по средствам обеспечения ПВО отдельных кораблей и корабельных соединений и значительно превосходит ВМС США. ВМФ НОАК располагает дальнобойными сверхзвуковыми ракетами классов «корабль-корабль» и не имеющими аналогов береговыми противокорабельными баллистическими ракетами (ПКБР), способными поражать крупные надводные цели на дальностях от 2100 до 3860 км. Известно, что НОАК располагает ракетами с планирующими гиперзвуковыми блоками, у США подобных нет.

Большие проблемы от маленького флота

ВМФ России не может соперничать с ВМС США по численности корабельного состава и по тоннажу. Однако у нас есть непревзойденное ударное морское оружие - гиперзвуковые ракеты «Циркон», способные наносить удары по морским и береговым целям. А также сверхзвуковые противокорабельные ракеты «Оникс» и многофункциональные ракетные комплексы «Калибр», которые используются надводными кораблями и подводными лодками. Последние прославились осенью 2015 года, когда из акватории Каспийского моря был нанесен первый высокоточный удар по объектам боевиков в Сирии.

Во-вторых, у нас есть носители этого оружия. Пуски дальнобойных крылатых ракет по объектам НВФ в Арабской Республике в основном выполнялись небольшими МРК проекта 21631 «Буян-М», чье водоизмещение даже не дотягивает до тысячи тонн. Недаром их неофициально почтительно именуют «ракетными катерами стратегического назначения», поскольку «Калибры» могут оснащаться ядерными боевыми частями. «Буяны-М» и поступающие сейчас на Балтийский и Черноморский флоты МРК проекта 22800 «Каракурт» способны «закрыть» всю Западную Европу. Они, а также дизель-электрические подводные лодки проекта 636.3 и фрегаты проекта 11356Р/М неоднократно подтвердили надежность «Калибров».

Их высокий потенциал, в частности, подтвержден во время специальной военной операции на Украины. «Калибры», запущенные кораблями и подводными лодками Черноморского флота по инфраструктуре ВСУ, точно поразили командные пункты, военные базы, аэродромы, склады боеприпасов.

В-третьих, в российских Вооруженных силах найден алгоритм взаимодействия между видами Вооруженных сил. Когда США, нагнетая обстановку вокруг Украины, вместе с партнерами по НАТО стали сосредотачивать в восточной части Средиземного моря целую армаду, включавшую три авианосца, поддержку российской флотской группировке оказали Воздушно-космические силы РФ. На авиабазу Хмеймим были переброшены истребители МиГ-31К с гиперзвуковыми ракетами Х-47М2 «Кинжал» и бомбардировщики Ту-22М3 с противокорабельными сверхзвуковыми ракетами Х-22 и Х-32, специально предназначенными для уничтожения авианосцев. Этими ракетами можно поражать цели по всему Средиземному морю. «Х-47М2 – одна из самых боеспособных тактических ракет в мире с непревзойденными летными характеристиками, включая скорость 10М и высочайшую маневренность. Считается, что перехватить эту ракету практически невозможно и она с высокой точностью поражает как сухопутные цели, так и боевые корабли, а ее дальность поражения составляет 2000 км, – отмечает американское издание Military Watch Magazine. – У членов НАТО аналогов Х-47М2 нет. Благодаря этому асимметричному ресурсу Россия сможет закрыть Средиземное море западным военным кораблям и нанести удары по ключевым узлам Запада на основной части Европы». Зарубежные СМИ также обращают внимание на то, что самолеты МиГ-31К с ракетами Х-47М2 замечены в Калининградской области и на Дальнем Востоке. Появляются они и в арктических широтах.

К слову говоря, Россия не в первый раз направляет истребители авианосцев МиГ-31К и Ту-22М3 на авиабазу Хмеймим. Впервые это случилось в июне прошлого года, когда авианосная ударная группа CSG 21 британского флота во главе с авианосцем Queen Elizabeth попыталась заблокировать российские базы в Сирии. Кораблям ее величества пришлось ретироваться.

По большому счету, Соединенным Штатам, в общем-то, наплевать на Европу и европейские дела. Американцев больше волнует собственная безопасность. А ее прочность все больше вызывает сомнения. Помимо традиционных БРПЛ «Синева», «Лайнер» и «Булава», у русских появляется все больше субмарин с крылатыми ракетами «Калибр» и «Циркон». Словом, даже сравнительно небольшой по суммарному водоизмещению ВМФ России представляет огромную проблему для Вашингтона.

Пересмотр программ

Очевидно, что ВМС США не способны справиться с растущей угрозой со стороны военных флотов Китая и России. Поэтому Пентагон приступил к очередному пересмотру кораблестроительной программы. Он осуществлялся на фоне очередных докладов о росте корабельного состава ВМС НОАК. Так, в докладе Пентагона от 1 сентября 2020 года «Развитие Вооруженных сил и служб безопасности Китайской Народной Республики – 2020» впервые официально признавалось, что КНР обладает значительным преимуществом по числу боевых кораблей. По прогнозу исследовательской службы Конгресса США, в 2030 году ВМФ НОАК будет насчитывать 425 боевых кораблей основных классов, включая 8 ПЛАРБ, 13 многоцелевых АПЛ, 55 ДЭПЛ, 65 боевых надводных кораблей дальней морской зоны и 135 ближней. А с учетом ракетных катеров, других вымпелов малого водоизмещения и вспомогательных судов общая численность корабельного состава достигает тысячи единиц.

9 декабря 2020 года в Вашингтоне был опубликован долгосрочный план военного кораблестроения, рассчитанный до 2051 финансового года.

Предполагается, что к 2051 году ВМС будут состоять из 406 кораблей основных классов. Реализации этого плана требовала дополнительных финансовых ресурсов. Их Пентагон собирался извлечь из внутренних резервов ВМС за счет перераспределения средств в пользу флота.

Планировалось увеличение темпов строительства атомных многоцелевых подводных лодок до трех единиц в год начиная с 2025 финансового года. Эта мера должна была привести к увеличению количества многоцелевых АПЛ с 51 единицы в конце 2020 года до 80 к 2051 году. Новые фрегаты типа Constellation должны поступать ежегодными темпами в четыре единицы. Предполагалось значительно увеличить строительство десантных кораблей и вспомогательных судов. Американский флот должен был закупить 28–30 так называемых легких амфибийных десантных кораблей LAW стоимостью по 100 млн долл. за каждый.

До 2051 года планировалось ввести в строй семь новых авианосцев. Правда, план не исключал появления в будущем вместо атомных монстров легких авианосцев (CVL), например на базе универсальных десантных кораблей типа America.

Все эти предполагаемые меры, однако, не давали возможности превзойти ВМФ НОАК. Поэтому в 2022–2026 финансовых годах предполагается выделить на создание больших безэкипажных надводных кораблей (ББНК) и средних безэкипажных надводных кораблей (СБНК), а также сверхбольших автономных необитаемых подводных аппаратов (XLUUV) ассигнования на сумму 4,339 млрд долл. На эти деньги предусматривалось приобретение 12 ББНК, одного СБНК и восьми сверхбольших АНПА. А к 2045 году ВМС США должны были располагать 119 единицами ББНК и СБНК и 24 XLUUV. К 2051 году это количество должно увеличиться до 166 ББНК и СБНК и до 76 единиц сверхбольших АНПА.

Придя к власти, администрация Джозефа Байдена положила этот план под сукно.

Доклад Министерства обороны США, обнародованный 3 ноября прошлого года, утверждает, что ВМФ НОАК, и без того являющиеся самыми многочисленными в мире, достигли количества 355 крупных надводных кораблей и подводных лодок, то есть взяли «священный рубеж», обозначенный Дональдом Трампом для ВМС США. Адмирал Майк Гилдей озвучил предложения, на которые стоит обратить внимание. Неясно, в какие сроки намечено выполнение программы. Начальник военно-морских операций старательно обошел этот вопрос.

Уменьшилось количество эсминцев. Да, 28 физически устаревающих кораблей типа Arleigh Burke первых серий Flight I и Flight II будут выводиться из состава ВМС США до конца текущего десятилетия. Закупки эсминцев серий Flight III и в перспективе Flight IV запланированы до 2041 года, но, похоже, строиться они будут более медленными темпами. Проект эсминцев типа DDG(X) еще находится в ранней стадии разработки, и когда они начнут пенить моря, неизвестно.

Уменьшение количества эсминцев отчасти компенсируют фрегаты типа Constellation, начало строительства головного из которых намечено на апрель этого года. Пока предполагается закупить 20 единиц. Еще 30 придется на литоральные боевые корабли, проку от которых мало. По сравнению с предыдущим планом, количество многоцелевых атомных подводных лодок сокращается на 10 единиц.

Неясной остается ситуация с авианосцами. Гилдей не является горячим сторонником атомных монстров. Значит ли это, что в составе ВМС США появятся легкие авианосцы CVL?

Из слов Гилдея явствует, что количество безэкипажных боевых кораблей и сверхбольших необитаемых подводных аппаратов окажется ниже эсперовского уровня. Но, безусловно, создание ББНК и боевых АНПА является долгосрочной линией развития ВМС США.

Остается еще несколько вопросов, которые Майк Гилдей обошел. Во сколько обойдется реализация этой программы, даже если все пойдет гладко? Да, на 2023 год военные расходы США запланированы в размере 773 млрд долл. Это на 5 млрд больше, чем в текущем году. Военные расходы в Соединенных Штатах растут постоянно. Но вот что сообщает британский справочник «Seaforth World Naval Review 2022»: в сопоставимых ценах военные расходы США в 2011–2020 годах за счет инфляции уменьшились на 10%. Военные расходы подогревают инфляцию, а инфляция съедает военные расходы. И еще не факт, что план Гилдея будет принят администрацией Джозефа Байдена.

Между тем, в Китае и России приняты и реализуются долгосрочные каорблестроительные программы предполагающие новые проекты кораблей и подводных лодок, а также оружия для них. В КНР, например, успешно продвигается разработка безэкипажных кораблей разного назначения, а в России – необитаемых автономных аппаратов военного назначения. Недалек тот день, когда российская авиация получит компактные гиперзвуковые противокорабельные ракеты. Совершенствуются комплексы радиоэлектронной борьбы и электромагнитного оружия. И этот перечень можно продолжить. Вполне очевидно, что Соединенным Штатам совершенно не по силам установить свой контроль над морями и океанами. И сколько ни выстраивай программ мирового господства, они обречены на неудачу.

Александр Иванин

Александр Сергеевич Иванин – военный журналист.