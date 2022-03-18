Патогенное наступление

Создаваемое Киевом биооружие было предназначено для борьбы с русскими и китайцами

США связаны с разработками биологического оружия в специальных лабораториях на территории Украины. Информация о том, что США занимаются созданием такого оружия, в последние 20 лет неоднократно появлялась в американских, российских и мировых СМИ. Но каких-то мер по остановке таких действий Америки не предпринималось, все разговоры постепенно умолкали, а Вашингтон продолжал создавать средства биологического нападения и под предлогами оказания помощи разным странам в области здравоохранения разворачивал специальные центры и лаборатории в различных регионах планеты. По данным соответствующих служб КНР, сегодня в распоряжении США находится 336 таких объектов.

Директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями (ДНКВ) МИД РФ Владимир Ермаков в интервью «Интерфаксу» рассказал, что Москва долгие годы регулярно указывала и на угрозы для национальной безопасности России, которую представляет военно-биологическая активность США и их союзников по периметру российских границ. Украинский случай является лишь одним из примеров реализации таких программ Пентагона.

Инфографика МО РФ

Украинские биологические объекты, число которых, включая подразделения Центрального санитарно-эпидемиологического управления МО Украины, составляет 30 единиц, ведут работы по усилению патогенных свойств возбудителей чумы, сибирской язвы, туляремии, холеры и других смертельных болезней с использованием методов синтетической биологии. Специалисты Управления МО США по уменьшению военной угрозы (DTRA) занимались в Украине реализацией трех видов деятельности.

Прежде всего они осуществляли мониторинг биологической обстановки в предполагаемых районах размещения воинских контингентов государств – членов НАТО. В рамках второго направления осуществлялся сбор и вывоз в США штаммов опасных микроорганизмов. Третье направление их деятельности было посвящено изучению потенциальных агентов биологического оружия, специфичных для данного региона, которые имеют природные очаги и способны передаваться человеку.

Инфографика МО РФ

Имеющиеся в России материалы подтверждают, что в украинских биолабораториях в непосредственной близости от территории России осуществлялась разработка компонентов биологического оружия. Поэтому Россия требует от Украины и США соответствующих разъяснений. Ермаков не исключает возможности задействования механизмов статей V и VI Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО), в соответствии с которыми государства-участники должны консультироваться друг с другом в решении любых вопросов в отношении цели Конвенции или в связи с выполнением ее положений, а также сотрудничать в проведении любых расследований возможных нарушений обязательств по КБТО.

Инфографика МО РФ

Киев и его американские наставники всячески пытались скрыть реальные цели и опасности такой деятельности. Указания Минздрава Украины от 24 февраля по оперативной ликвидации хранящихся на биообъектах запасов опасных патогенов только подтверждают попытки зачистить следы военно-биологической деятельности. Но спецоперация на Украине дала возможность показать мировой общественности то, что экспертам и так было давно известно.

Сейчас стали очевидны те риски, с которыми связаны исследования военных медиков США, проводившиеся с возбудителями смертельно опасных болезней на украинской территории. Такое положение дел становится особенно опасным в условиях, когда киевские власти не контролируют ситуацию на своей территории и риск попадания оружейных биоматериалов в руки националистических формирований постоянно возрастает.

Инфографика МО РФ

Проводившиеся на Украине в интересах МО США работы с опасными патогенами с самого начала являлись предметом пристального внимания со стороны радикальных националистических группировок. В зоне риска находятся и эвакуированные биообъекты, существует опасность хищения штаммов болезнетворных микроорганизмов для использования в террористических целях или продажи на черном рынке. Это может быть опаснее «грязной» ядерной бомбы.

Дипломат также сообщил о том, что многие сотрудники украинских биолабораторий, работавшие на проектах с опасными патогенами, являлись гражданами США и обладали дипломатическим иммунитетом. Среди них были эксперты по биологическому оружию.

Финансирование программ осуществлялось непосредственно по линии DTRA в рамках инициированного Пентагоном проекта «Противодействие угрозам особо опасных патогенов на Украине», рассчитанного на период до 2024 года. Головным подрядчиком этого проекта, который реализовывался через украинский научно-технологический центр (Science and Technology Center in Ukraine), была американская компания СН2М Hill. За последние 10 лет на реализацию биопроектов на Украине было выделено более 1,5 млрд долл.

Инфографика МО РФ

Но украинские специалисты могли и самостоятельно проводить биологические исследования военного назначения без согласования с США. По имеющейся информации, в Пентагоне вызывает обеспокоенность ситуация вокруг биолабораторий при Киевском государственном научно-исследовательском институте по лабораторной диагностике и ветеринарно-санитарной экспертизе, а также в одесском подразделении Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов.

Как отметил директор ДНКВ, в целях недопущения военно-биологической деятельности, осуществляемой вразрез с положениями КБТО, требуются решительные меры по укреплению режима этой Конвенции. По его мнению, необходимо возобновить работу над юридически обязывающим Протоколом к Конвенции и создать эффективный механизм проверки, что с 2001 года блокируется США. В связи с этим Россия предлагает создать в рамках КБТО рабочую группу открытого состава, что отвечает интересам подавляющего большинства государств-участников.

С целью упрочения организационных основ Конвенции были выдвинуты пользующиеся широкой международной поддержкой инициативы по созданию в рамках КБТО мобильных медико-биологических отрядов, для оказания помощи в случае применения биологического оружия и борьбы с эпидемиями различного происхождения, а также по учреждению Научно-консультативного комитета, для анализа научно-технических достижений и предоставления государствам соответствующих рекомендаций.

Кроме того, Москва предлагает включить в отчетные документы, ежегодно представляемые государствами – участниками Конвенции, информацию о ведущейся военно-биологической деятельности. Комплексные шаги в правовом поле позволили бы поставить военно-биологическую активность США и их союзников на постсоветском пространстве, как и в других регионах мира, под эффективный международный контроль и обеспечить проверку выполнения государствами – участниками КБТО своих обязательств.

Дипломат выразил большое сомнение в том, что Вашингтон проявит готовность к таким международно-правовым договоренностям. Поэтому противникам создания биологического оружия и прежде всего России придется изыскивать и применять другие, более жесткие меры воздействия на своих оппонентов.

Владимир Иванов

Обозреватель «Независимого военного обозрения»